Как часто следует стричься для здорового роста волос: точный график для каждого типа

Большинство ошибочно полагает, что полный отказ от посещений мастера поможет быстрее отрастить волосы. Как выяснилось, регулярное обрезание кончиков является ключевым фактором для сохранения здоровья и густоты прически, пишет издание The Times of India.
Стрижка технически не ускоряет сам процесс роста, поскольку волосы растут от корней, а не от концов. Однако регулярное подстригание предотвращает расслоение волоса, который со временем поднимается и заставляет длину "сыпаться". Поэтому без контроля мастера волосы становятся тоньше снизу и выглядят неопрятно.
По имеющимся данным, частота стрижки зависит от вашей цели и состояния волос:
- Для активного отращивания: оптимально посещать салон каждые 10–12 недель.
- Для окрашенных волос: из-за повышенной уязвимости к ломкости рекомендуется стрижка каждые 6–8 недель.
- Для вьющихся волос: текстура позволяет делать перерывы до 3 месяцев.
- Для коротких стрижек: обновление необходимо раз в 1–1,5 месяца для сохранения стиля.
Для реального стимулирования фолликулов автор советует сосредоточиться на питании и массаже кожи головы. Рацион, богатый белком и железом, в сочетании с минимизацией термического воздействия фенов и утюжков, дает гораздо лучший результат, чем простое ожидание.
