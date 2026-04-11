Как часто следует стричься для здорового роста волос: точный график для каждого типа

Отказ от похода к парикмахеру может навсегда испортить вашу прическу.

Большинство ошибочно полагает, что полный отказ от посещений мастера поможет быстрее отрастить волосы. Как выяснилось, регулярное обрезание кончиков является ключевым фактором для сохранения здоровья и густоты прически, пишет издание The Times of India.

Стрижка технически не ускоряет сам процесс роста, поскольку волосы растут от корней, а не от концов. Однако регулярное подстригание предотвращает расслоение волоса, который со временем поднимается и заставляет длину "сыпаться". Поэтому без контроля мастера волосы становятся тоньше снизу и выглядят неопрятно.

По имеющимся данным, частота стрижки зависит от вашей цели и состояния волос:

Видео дня

Для активного отращивания: оптимально посещать салон каждые 10–12 недель.

Для окрашенных волос: из-за повышенной уязвимости к ломкости рекомендуется стрижка каждые 6–8 недель.

Для вьющихся волос: текстура позволяет делать перерывы до 3 месяцев.

Для коротких стрижек: обновление необходимо раз в 1–1,5 месяца для сохранения стиля.

Для реального стимулирования фолликулов автор советует сосредоточиться на питании и массаже кожи головы. Рацион, богатый белком и железом, в сочетании с минимизацией термического воздействия фенов и утюжков, дает гораздо лучший результат, чем простое ожидание.

