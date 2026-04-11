В Генштабе озвучили противнику свои правила действий во время пасхального перемирия

Стало известно, в каких случаях украинские военные будут открывать огонь на поражение, несмотря на режим тишины.

Украина обеспечит режим прекращения огня, однако будет действовать по принципу мгновенного зеркального реагирования на любые угрозы. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Говориться, что по поручению президента Украины Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины поставил перед Силами обороны Украины задачу обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи.

"Учитывая предыдущие нарушения россиянами подобных договоренностей, Силы обороны Украины должны быть в готовности к немедленному реагированию на любые провокации и наступательные действия со стороны агрессора. В случае обнаружения выдвижения подразделений противника к переднему краю, проведения инженерных работ или перегруппировки сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и других действий, которые могут свидетельствовать об использовании противником режима прекращения огня в агрессивных целях – украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение. Те же правила будут действовать на море и в небе", – подчеркивают в Генштабе.

Кроме того, как отмечается в сообщении, любые запуски российской армией ракет или ударных БПЛА по украинской территории также получат зеркальный ответ.

Тишина на Пасху

Ранее УНИАН писал, что более недели назад президент Украины Владимир Зеленский призвал к пасхальному прекращению огня. В то же время он отметил, что по-прежнему скептически относится к готовности Кремля реально прекратить боевые действия.

Российский диктатор Владимир Путин объявил о краткосрочном прекращении огня в войне с Украиной, приуроченном к православному празднику Пасхи. Об этом Кремль сообщил поздно вечером 9 апреля. Речь шла о том, что режим прекращения огня должен начаться в субботу, 11 апреля, в 16:00 по московскому времени и продлиться до конца следующего дня.

