Какие фрукты полезны для здоровья сердца: врач рассказал, что стоит включить в рацион

Один из этих фруктов богат клетчаткой.

Здоровое питание может снизить риск инфаркта, инсульта и сердечных заболеваний. В целом свежие фрукты и овощи являются хорошим дополнением к рациону, полезному для сердца. Поэтому доктор медицины, магистр наук Кин Юэн рассказал, какие фрукты или овощи приносят наибольшую пользу сердцу, передает verywell health.

"Включение в рацион большего количества авокадо - это отличный первый шаг, и это подтверждают научные исследования. В статье, опубликованной в 2022 году, было обнаружено, что потребление большего количества авокадо связано с меньшим риском ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин", - рассказал он.

По его словам, авокадо богато клетчаткой - в среднем этот фрукт среднего размера содержит 13,5 г клетчатки. Для сравнения: в чашке овсяных хлопьев - 8,2 г, а в трех ломтиках цельнозернового хлеба - 6 г.

"Оно может повышать чувство сытости благодаря содержанию клетчатки. Если вы потребляете достаточное количество клетчатки, вы можете чувствовать себя более сытыми, что помогает предотвратить переедание", - заверил Юэн.

Также авокадо содержит антиоксиданты, которые могут противодействовать воспалениям и стрессу, а именно витамин E и витамин C.

"Оно может заменить частицы холестерина, которые являются более вредными для нашей кровеносной системы, на мононенасыщенные или полиненасыщенные жиры, чтобы снизить уровень триглицеридов и холестерина ЛПНП (липопротеидов низкой плотности), который часто называют "плохим" холестерином", - добавляет врач.

Кроме того, в авокадо содержатся калий и магний, которые помогают поддерживать нормальную работу сердца и других групп мышц.

Какие еще продукты способствуют здоровью сердца?

В целом цитрусовые благодаря витамину С и антиоксидантным свойствам способствуют усвоению железа из пищи. Дефицит железа, в частности при анемии, может заставить сердце работать интенсивнее.

"Другими полезными продуктами являются орехи и семена, такие как киноа и чиа, которые могут уменьшать воспаление, снижать склонность организма к накоплению жира и улучшать чувствительность к инсулину", - заверили в Verywell Health.

Также какао, если его употреблять умеренно в высококачественных продуктах, может улучшать чувствительность к инсулину благодаря флавоноидам и уменьшать аппетит.

Какие еще есть преимущества регулярного употребления авокадо?

Исследования показали, что антиоксиданты в авокадо могут помогать предотвращать повреждение клеток.

"Авокадо также может улучшить здоровье мозга: исследования связывают потребление авокадо с улучшением когнитивных функций у пожилых людей. Они также могут быть особенно полезны, если вы пытаетесь увеличить потребление белка - в них больше белка, чем в любых других фруктах", - подчеркнули в издании.

