Эти сорта томатов отличаются высокой урожайностью и пользуются стабильно высоким спросом.

Выбор томатов для посадки – не так прост, как кажется: одни сорта лучше растут в теплице, другие – в открытом грунте, а некоторые вообще подходят только опытным огородникам. Фермер Владимир Рожко объяснил УНИАН, какие лучшие сорта помидоров для открытого грунта в Украине дают стабильный урожай и что посадить новичкам, а блогер Miroslava_sad рассказала, какие овощи лучше выбрать для салатов и консервирования.

Какие сорта томатов самые урожайные для теплиц

"В теплицах мы работаем с четырьмя основными гибридами томатов. Это Манистела F1, розовый томат. Второй – Кира, представитель желтых чери-томатов. Также выращиваем Пинк Хит – еще один розовый гибрид, и КС 277, который часто в народе называют"Черный принц". Они вкусные, красивые, хорошо продаются, потому что имеют яркий привлекательный вид и, соответственно, стабильный спрос", – говорит Рожко.

Определить, какие сорта томатов лучшие, можно по ряду факторов – такие помидоры сочетают в себе хорошую урожайность и относительную неприхотливость. Они лучше переносят перепады температур и в целом требуют менее сложного ухода.

Какие лучшие сорта томатов для открытого грунта

По словам фермера, в открытом грунте обычно чаще выращивают классические красные томаты. Например, в южных регионах, в частности в Херсонской области, популярны такие гибриды, как Капонет F1, Корвинус, Игидо F1, Аламина F1 и Рестлер F1.

В то же время сейчас все больше аграриев отказываются от посева томатов сразу на грядку. Поэтому сорта помидоров для открытого грунта не так востребованы, ведь погодные условия стали менее предсказуемыми: заморозки могут продолжаться до мая, а летом растения страдают от жары и палящего солнца, говорит Рожко. Поэтому даже для домашнего выращивания все чаще используют хотя бы небольшие теплицы или туннели, что значительно повышает шансы получить хороший урожай.

Лучшие сорта помидоров для новичков

Если говорить о выборе сортов или гибридов томатов для новичков, эксперт отметил, что универсального ответа не существует: то, что хорошо растет в одном регионе, может не показать такого же результата в другом, ведь все зависит от климата, почвы и ухода за участком. Поэтому выбирать, какие сорта помидоров лучше сажать в Украине, стоит именно под свои конкретные потребности и условия.

"Новичкам я советую выбрать несколько разных вариантов и протестировать их на своих участках. Например, из тех видов, которые я назвал, остановиться, скажем, на трех. И важно помнить, что в этом деле важен правильный уход: любые томаты будут расти и давать урожай, если обеспечить им соответствующие условия", – говорит фермер.

Среди таких условий самые важные – качество почвы и воды. Для томатов оптимальным является нейтральный уровень pH – 5,5–7,5, поэтому иногда стоит проверять эти показатели специальными тестами, говорит специалист. Он добавил, что сейчас такие измерители можно приобрести в любом специализированном магазине за небольшие деньги – 500–600 грн. Для домашнего использования этого будет достаточно, заверил Рожко.

Если почва не подходит, проблему можно решить, создав отдельную грядку с качественным субстратом. Также важно не переусердствовать с удобрениями: избыток подкормки может навредить больше, чем ее недостаток, отметил фермер.

Какой самый сладкий сорт помидоров для салатов и консервирования

"Обычно для салатов выбирают желтые, черри-сорта или розовые. Например, Мэй Шуай F1 или Пинк Хит F1. Особенно если это полностью спелые томаты, сорванные прямо с куста, они имеют лучший вкус, но, конечно, хранятся недолго. Однако можно собрать их немного раньше и оставить дозревать в темном месте, аккуратно накрыв. Тогда они тоже хорошо хранятся и транспортируются", – говорит Рожко.

По словам блогера Miroslava_sad, для консервирования удачным выбором могут стать такие гибриды, как Мадрид и Айдар. Это лучшие сорта помидоров для открытого грунта в Украине и для теплиц.

"И тот, и другой – высокорослые, и их можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Мадрид сладкий и самый вкусный для салатов, а вот Айдар – перцеобразная сливка", – говорит она.

Еще одно преимущество этих гибридов – то, что оба начинают плодоносить довольно рано и дают урожай в течение длительного периода. При благоприятных условиях способны радовать плодами вплоть до первых заморозков, что делает их хорошим выбором для заготовок.

Какие есть вкусные низкорослые сорта помидоров для открытого грунта в Украине

Среди низкорослых томатов Miroslava_sad рекомендует присмотреться к гибриду "Галилея" – варианту типа "сливка". Этот овощ также подходит и для салатов, и для квашения и засолки – благодаря плотной мякоти плоды хорошо держат форму.

Если вам интересно, какие хорошие сорта низкорослых помидоров для переработки, в частности для приготовления томатного сока или соусов, хорошим выбором станет гибрид Бобкат, говорит специалист.

справка Блогер Miroslava_sad Владелица магазина «Цветочная ферма» Она является владелицей магазина, специализирующегося на популярных сортах роз, георгин, нарциссов и других цветов. Большинство растений закупается напрямую в Голландии. Ассортимент магазина также включает самые необходимые товары для садоводства и огородничества.

справка Владимир Рожко Фермер, предприниматель Более десяти лет работает в сфере тепличного хозяйства. В связи с оккупацией части Херсонской области фермер перенес свое дело в Криворожье. В настоящее время его компания ООО «Гринелевейшн» не только выращивает овощную продукцию, но и занимается установкой теплиц как в Украине, так и в Молдове.

