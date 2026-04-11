Не только вода: ученые назвали напитки, которые также хорошо увлажняют организм

Эксперты объяснили, что на самом деле нужно пить для гидратации организма.

Основным источником гидратации должна быть обычная вода, однако теплые напитки, такие как чай и даже кофе, также могут способствовать достижению необходимого суточного потребления жидкости. Об этом пишет verywell health.

Черный или зеленый чай

Чаи, содержащие кофеин, такие как черный, зеленый, белый и улун, изготавливаются из цветущего вечнозеленого растения Camellia sinensis (L.) Kuntze. Благодаря большому содержанию воды эти напитки могут помочь вам достичь суточных целей по гидратации.

"Часто считается, что мочегонный эффект кофеина вызывает обезвоживание. Однако исследования показывают, что умеренное употребление чая с кофеином не приводит к большей потере жидкости, чем вода, если его употреблять в обычных количествах, а это означает, что теплый чай может способствовать гидратации", - утверждается в материале.

Видео дня

Травяные чаи

Травяные чаи, в частности мятный, имбирный и ромашковый, не содержат кофеина. В то же время в ходе исследований было доказано, что такие чаи ведут себя подобно воде после легкого обезвоживания.

"В исследовании, посвященном водному балансу, чай с низким содержанием кофеина не ухудшал состояние гидратации по сравнению с водой, а задержка жидкости после употребления чая существенно не отличалась от показателей после употребления воды, что было зафиксировано через 2 часа после приема", - добавляют в издании.

Кофе

Так же как и чай, черный кофе состоит преимущественно из воды и содержит достаточное количество кофеина, чтобы увеличить у некоторых людей выделение мочи. Однако исследования показывают, что он оказывает минимальное влияние на общий уровень гидратации у людей, которые регулярно употребляют его в умеренных количествах.

"Контролируемое исследование влияния различных доз кофеина из кофе на водный баланс показало, что более высокие уровни кофеина (не менее 537 миллиграммов кофеина; примерно 4–5 крепких чашек) увеличивали выделение мочи и потерю жидкости, тогда как более низкие и умеренные уровни (примерно 269 миллиграммов кофеина; примерно 2-3 чашки) не нарушали водный баланс по сравнению с водой", - объяснили в verywell health.

Теплое молоко

Поскольку молоко состоит преимущественно из воды, его употребление может способствовать накоплению жидкости и гидратации организма, хотя информации о том, что оно помогает организму удерживать жидкость лучше, чем обычная вода, немного.

"Исследования показывают, что молоко помогает поддерживать гидратацию благодаря содержанию натрия и калия - электролитов, которые, как известно, способствуют удержанию жидкости, - а также углеводов, которые помогают замедлить опорожнение желудка и продлить период гидратации", - подытожили в издании.

Другие советы по здоровью

Вас также могут заинтересовать новости: