Новое правительство Болгарии остановит поставки оружия Украине

Радев известен тем, что ранее выступал против военной поддержки Украины и заявлял, что санкции против России нужно снять.

Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия Украине.

Как написало издание Bloomberg, такая позиция противоречит попыткам Евросоюза оказать давление на Россию с целью остановить войну.

"Украине нужно больше людей, а не больше оружия", - высказал свое мнение болгарский министр обороны Димитар Стоянов и призвал к "справедливому миру, который будет определяться участием обеих сторон в конфликте".

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Издание отметило, что его заявление перекликается с позицией нового премьер-министра Румена Радева о том, что война не будет закончена на поле боя. К тому же он пообещал увеличить роль Болгарии в принятии общих европейских решений.

Дело в том, что Болгария входит в число крупнейших в Евросоюзе производителей боеприпасов советского образца, которые были крайне важны для Украины в начале войны. Хотя правительство официально отказалось от прямой военной помощи в то время, болгарские снаряды попали на линию фронта через экспорт в другие страны ЕС.

Издание отметило, что с 2022 года Болгария отправила 13 пакетов военной помощи ВСУ, но сохранила их стоимость и содержимое в секрете.

Журналисты напомнили, что Радев, бывший командующий ВВС, занимавший пост президента до января, неоднократно выступал против военной поддержки Укрины со стороны Евросоюза. Он также призывал к отмене санкций против России из-за того, что они якобы вредят экономике самой Европы.

Помощь Болгарии Украине

Вначале полномасштабной войны страна официально отказалась от поставок тяжелого вооружения Украине и предпочла это делать втайне. Только летом 2023 года стало известно о первом официальном решении страны об отправке Украине тяжелой техники.

В начале 2025 года стало известно, что Болгария получит 500 млн евро компенсации от союзников за оказанную военную помощь Украине.

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