В пятницу бывший президент Болгарии Румен Радев был приведен к присяге в качестве нового премьер-министра страны, закрепив убедительную победу на выборах, которая разрушила давно расколотый политический порядок в стране. Ою этом пишет Politico.

Отмечается, что новая партия Радева "Прогрессивная Болгария" получила первое с 1997 года абсолютное парламентское большинство на выборах 19 апреля, положив конец многолетней нестабильности коалиций и повторным выборам в стране-члене ЕС. В четверг парламент страны утвердил его назначение на пост премьер-министра и утвердил состав его кабинета.

Бывший президент и командующий ВВС проводил предвыборную кампанию, основанную на недовольстве болгарским политическим истеблишментом, обвиняя традиционные партии в многолетней коррупции, нестабильности и закулисных сделках. После пяти лет сменяющихся коалиций и восьми выборов движение "Прогрессивная Болгария" Радева разгромило старую политическую гвардию страны.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Радева, написав, что перед Европой стоит "серьезная задача, над которой нужно работать вместе", включая "безопасность и оборону", "конкурентоспособность" и "энергетическую независимость".

Представляя свой кабинет, Радев также изложил свои приоритеты на посту главы правительства. Он заявил, что в первую очередь правительство сосредоточится на борьбе с резким ростом цен, а также на судебной реформе, бюджетной дисциплине и ускорении использования фондов восстановления ЕС до истечения ключевых сроков.

Важно, что победа Радева положила конец многолетнему политическому тупику в Болгарии, но также обеспечила его новому правительству, ориентированному на Россию, самый большой парламентский мандат в стране за почти три десятилетия.

Курс Радева

Ранее The New York Times писало, что политика бывшего президента Радева, все еще остается загадкой, хотя он 9 лет руководил страной.

Отмечалось, что критики называют его пророссийским политиком. Вызывает опасение, что он может стать "троянским конем" внутри НАТО и Европейского союза, или деструктивным игроком в стиле Орбана. Сторонники Радева отвергают подобные сообщения как запугивание.

