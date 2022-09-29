Так исполняющий обязанности Министра обороны ответил на второй запрос посла Украины.

Болгария не будет поставлять Украине тяжёлое вооружение, несмотря на просьбу Киева.

Об этом заявил исполняющий обязанности Министра обороны Болгарии Димитар Стоянов перед заседанием Совета безопасности, пишет news.bg.

По данным СМИ, на нем должны были о бсуждаться последствия аннексии украинских территорий Россией.

Видео дня

Стоянов сообщил, что сейчас нет прямых угроз вовлечь Болгарию в конфликт, любое изменение ситуации вызывает беспокойство.

"Единственная опасность, которая существовала до сих пор и продолжает существовать, это свободно дрейфующие мины", - добавил и. о. министра.

Он подтвердил, что 27 сентября посол Украины Виталий Москаленко второй раз обратился к Болгарии за помощью в обороне страны.

" На вопрос о вооружении мой ответ был краток и ясен, запрашивались тяжелые вооружения, а не стрелковое оружие или боеприпасы. Я ни за что не дам тяжелое вооружение, пока я министр, и пока не будет изменено решение парламента", - сказал Стоянов.

Позиция Болгарии по войне в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце апреля президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок оружия Украине и заявил, что у него нет необходимости посещать Киев.

После этого в столицу приехал премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. В ходе совместного брифигша президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии.

В июне посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в МИД официальную ноту с просьбой предоставить нашей стране технику советских времен.

Петков ответил, что парламент отказался поставлять Украине вооружение, однако страна будет поддерживать нас в остальных сферах.

В начале августа исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сказал, что Болгария отправила в Украину 4200 тонн оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: