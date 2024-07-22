Они должны получить компенсацию за оказание помощи.

Болгария нашла избыточные боеприпасы и оборудование, которые могут войти в новый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Болгарии Атанас Запрянов, пишет Болгарское национальное радио. "Мы сделали очень сильный анализ и расчет. Оказалось, что есть то, что является избыточным и ненужным для болгарской армии. Из этого имущества - некоторые боеприпасы определенных типов - могут быть предоставлены Украине", - сказал он.

По словам министра, оборонный пакет тоже будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации - за предыдущую помощь Болгария получила около 30 миллионов евро, которые направит на проекты модернизации армии.

Видео дня

Запрянов отметил, что правительство Болгарии еще должно принять соответствующее решение, согласовать его с союзниками и Украиной, а также обеспечить логистику.

Помощь от Болгарии

Как известно, в начале полномасштабной войны София отказалась от поставок тяжелого вооружения Украине. В СМИ неоднократно появлялась информация о тайной военной помощи украинской армии.

Лишь в июле прошлого года стало известно о первом официальном решении страны об отправке Украине тяжелой техники. Сообщалось, что Болгария планировала заменить ее американским вооружением.

Вас также могут заинтересовать новости: