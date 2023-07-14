В Украину едет бронированная военная техника.

Болгария, объявившая о планах увеличить военную помощь Украине, отправила крупный разовый пакет военной помощи, в который вошли 100 единиц бронетехники (в основном БТР). Это первое официальное решение Софии помочь Киеву тяжелой техникой, пишет EurActiv.

"Это бронированная военная техника, купленная во время Процесса Возрождения (политика принудительной ассимиляции болгарских, которую практиковало социалистическое болгарское правительство в 1980-х годах – УНИАН) и никогда не использовавшаяся. Ее хранение и техническое обслуживание приводит к тратам. Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника им пригодилась", – сказал депутат Ивайло Мирчев из правящей коалиции.

После предоставления бронетехники Украине Болгария надеется заменить ее техникой от США. Ранее болгарская армия объявила о заказе современной западной бронетехники для пехоты почти на 1 миллиард долларов, но процедура еще не завершена.

Видео дня

Военная помощь Болгарии Украине - что нужно знать

Болгария — одна из немногих стран-членов НАТО, у которых есть большое количество советского вооружения и техники, которые используются украинской армией, а также боеприпасов к ним. В течение полномасштабной войны Болгария официально не заявляла о передаче военной помощи Украине, однако было известно, что София секретно передавала боеприпасы.

В декабре прошлого года временное правительство президента Румена Радева отказалось отправить старые советские зенитные комплексы С-300 в обмен на получение современных американских систем ПВО стоимостью 200 миллионов долларов.

Позиция Болгарии по поставкам Украине оружия резко изменилась с избранием нового правительства в начале июня 2023 года. Новое проевропейское правительство Болгарии надеется, что предложение США по средствам ПВО остается в силе.

Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский посетил Болгарию по приглашению нового правительства.

Вас также могут заинтересовать новости: