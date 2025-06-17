Отмечается, что законопроект, который помешает западным компаниям вернуться, будет рассматриваться в конце года.

Российские компании, которые после полномасштабного вторжения в Украину выкупили бренды, как McDonald's, Heinz и Kellogg's, активно выступают против возвращения западных фирм. Кремль поддерживает отечественный бизнес в данном вопросе.

Издание Business Insider пишет, что российские депутаты предложили законопроект, который затруднит или даже сделает невозможным возвращение западных компаний на рынок Российской Федерации (РФ).

По данным базы данных Leave Russia Киевской школы экономики, за более чем три года войны в Украине почти 500 иностранных компаний полностью ушли из РФ. Многие из них продали свои предприятия российским покупателям с большими скидками, а некоторые с оговорками о выкупе, которые позволяли потенциально вернуться.

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Новый законопроект даст властям право аннулировать эти соглашения, особенно если цена выкупа теперь ниже рыночной стоимости. Документ формализует усилия Кремля по блокированию иностранных компаний и защите российских предприятий.

"Он также подрывает верховенство закона и усиливает опасения инвесторов, что российские рынки не только высокорисковые, но и фундаментально нестабильные и произвольные", - сказал Роман Шеремета, доцент кафедры экономики Школы менеджмента Уэзерхед.

Законопроект возможно попадет на голосование в конце года.

Кто выступает против возвращения западных компаний в РФ

Наиболее громкую поддержку законопроекту оказывают российские компании, которые заменили глобальные бренды и получают выгоду от их отсутствия. В частности, главным противником возвращения западных компаний стала сеть быстрого питания "Вкусно и точка", которая заменила McDonald's.

Кроме того, Станислав Йодковский, генеральный директор IVA Technologies, российской компании, занимающейся видеоконференциями и коммуникациями, настаивал на введении новых импортных пошлин и ограничений для иностранных технологических компаний, как Zoom и Microsoft.

В свою очередь Мария Гехт, генеральный директор Rusido, российской компании по производству семян, призвала Кремль сохранить ограничения на импорт западных семян, чтобы местные производители расширили производство.

Поддержка Кремля в попытках заблокировать западные компании носит как политический, так и экономический характер.

"Война, санкции, контрсанкции и переориентация на военную экономику - все это способствовало возврату в прошлое, к меньшему количеству рыночных механизмов и большему вмешательству государства", - сказал Андерс Олофсгард, заместитель директора Стокгольмского института переходной экономики.

Иностранные компании на российском рынке

После начала полномасштабного вторжения в Украину с российского рынка начали уходить иностранные компании. К маю 2023 года 18,2% международного бизнеса окончательно свернули свою деятельность в России.

В апреле 2025 года появилась информация о том, что сразу десять автобрендов могут покинуть рынок РФ - Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. В то же время Kia недавно решила вернуться на российский рынок.

При этом Bloomberg писало, что западные компании с опаской относятся к радикально изменившемуся российскому рынку и не согласны с ценой возвращения в Россию.

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