Россияне прорываются к двум населенным пунктам на Гуляйпольском направлении, - Волошин

Силы обороны пытаются перехватить инициативу и тоже продвигаться.

На юге наибольшее количество боевых столкновений фиксируется на Гуляйпольском направлении. Там оккупанты пытаются отрезать украинскую логистику, полностью уничтожить оборонительные позиции, а затем идти в штурм.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил в эфире телеканала "Суспільне".

Куда пытается прорваться враг

"Ситуация на юге довольно сложная. За прошедшие сутки зафиксировано более 30 боевых столкновений, из них 23 – на Гуляйпольском направлении", – отметил спикер.

По его словам, российские захватчики пытаются получить хоть какое-то преимущество и продолжают штурмовать.

"В основном, боевые столкновения зафиксированы к юго-западу от Гуляйполя, где враг стремится прорваться к населенному пункту Гуляйпольское, а дальше – в направлении Верхней Терсы", – сообщил Волошин.

При этом Силы обороны Украины активно проводят разведывательно-поисковые действия по выявлению вражеских групп, которые пытаются проникнуть на территорию.

"Пытаемся также перехватить тактическую инициативу, уничтожая врага", - добавил Волошин.

Оккупанты увеличили применение дронов

Кроме того, он рассказал, что за последние две-три недели на различных направлениях юга враг увеличил применение FPV-дронов.

"Сейчас эта цифра составляет 2300 дронов в сутки. Если недели две назад мы говорили о 1500–1700, то сейчас уже 2300. И из них такие дроны самолетного типа, как "Молния", "Ланцет", баражирующие боеприпасы, – уже сейчас составляют 700–750 и до 800 единиц. Это на всем юге", – сказал Волошин.

Вместе с тем, военный сообщил, что в апреле на 6% увеличилось количество вражеских штурмов. Сейчас это число составляет почти тысячу штурмов в месяц. В прошлом месяце было зафиксировано более 38 тыс. ударов FPV-дронами.

Также не уменьшается количество артиллерийских обстрелов и ударов авиацией. За прошедшие сутки зафиксировано 21 удар авиацией. В украинские населенные пункты прилетело 117 корректируемых авиационных бомб.

Захватчики сохраняют высокую интенсивность атак

"Это свидетельствует о том, что враг пытается поддерживать высокую интенсивность штурмовых действий, ведь высокая интенсивность штурмовых действий на некоторых направлениях приносит врагу хоть какой-то успех: когда атаки следуют одна за другой, он где-то продвигается", – подчеркнул Волошин.

Как отметил спикер, враг на Гуляйпольском направлении, чтобы не дать украинским защитникам перехватить тактическую инициативу, пытается ударами по украинской логистике изолировать те подразделения, которые находятся на переднем крае, отрезать логистику, а затем – наносятся удары авиацией, дронами, применяется артиллерия, и фактически уничтожается вся оборонительная позиция.

"И после этого враг, волна за волной, штурмует. Только так он сможет продвигаться", – подчеркнул Волошин.

При этом Силы обороны тоже наносят удары по вражеской логистике и пытаются сами продвигаться.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Как сообщал УНИАН, на Гуляйпольском направлении враг пытается взять под контроль населенный пункт Железнодорожный, за которым расположено село Горкое. Противник стремится охватить город Гуляйполе, вытеснить оттуда ВСУ и продвинуться в сторону Запорожья.

В районе Гуляйполя враг осуществляет накопление и подтягивает дополнительные силы.

