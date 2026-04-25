Германия начала подготовку кораблей к операции в Ормузском проливе

В Средиземное море будут отправлены минный тральщик и командно-вспомогательное судно.

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Германии отправятся в Средиземное море, чтобы после получения мандата от Бундестага сразу приступить кразминированию Ормузского пролива.

Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус, передает Die Rheinische Post. По его словам, в Средиземное море будут отправлены минный тральщик и командно-вспомогательное судно ВМС.

Немецкий министр подчеркнул, что развертывание сил в регионе возможно только при наличии разрешения Бундестага и прекращении боевых действий. "Чтобы сэкономить время, мы заранее перебросим часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы после принятия мандата не терять дополнительного времени", – сказал он.

Видео дня

Писториус напомнил, что аналогичным образом действовал перед запуском военно-морской миссии Евросоюза под названием Aspides в Красном море. Тогда туда был заранее отправлен фрегат. "Это значительно ускорило начало развертывания", – отметил он.

Отмечается, что в случае развертывания сил в Ормузском проливе Германии придется сократить операции в других регионах – "в разумных пределах и по согласованию с партнерами", прокомментировал Писториус.

В целом министр отметил, что считает "разумным и реальным" вариант расширения миссии Aspides на Ормузский пролив. "Мандат ООН, безусловно, был бы лучше, но пока он маловероятен", – сказал он.

Ситуация с Ормузским проливом

Ормузский пролив заблокирован с начала операции США и Израиля против Ирана, Тегеран, в свою очередь, заминировал пролив.

Международное энергетическое агентство назвало ситуацию вокруг пролива "крупнейшим перебоем в поставках нефти в истории мирового рынка". В мирное время через этот пролив проходило около 20% мирового объема нефти. И если раньше через него проходило более 100 судов, то сейчас речь идет о единицах.

12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о блокаде пролива военно-морскими силами страны. Он также пригрозил перехватывать любое судно в международных водах, которое уплатило Ирану сбор за проход через Ормуз.

