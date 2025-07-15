В Совете ЕС подчеркнули, что ситуация с безопасностью в Украине остается критической.

Совет Европейского Союза принял окончательное решение о продлении действия временной защиты для украинских беженцев. Она будет продлена до 4 марта 2027 года, пишет "Суспільне".

Отмечается, что решение принято на основании Директивы, которая позволяет продлевать действие временной защиты, если возвращение беженцев в страну происхождения невозможно из-за войны или угрозы массовых нарушений прав человека.

В Совете ЕС подчеркнули, что ситуация с безопасностью в Украине остается критической из-за полномасштабного вторжения России. В Евросоюзе поделились, что по состоянию на 2025 год временную защиту в странах-членах блока получили более 4,3 миллиона украинцев.

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В Совете ЕС также добавили, что европейские страны продолжат обмен информацией, чтобы избежать дублирования статусов беженцев в разных странах.

Украинские беженцы в Европе - важные новости

Ранее стало известно, что в Нидерландах с 1 октября увеличат плату за проживание в государственных приютах для украинских беженцев. Украинцам придется платить 244,22 евро ежемесячно.

Кроме того, издание NZZ писало, что Швейцария может отменить статус защиты для беженцев из Украины, либо ограничить его получение. Сейчас в этой стране находится около 70 тысяч украинцев.

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