Немецкое государство сворачивает политику щедрой раздачи денег населению.

Правительство Германии намерено сократить количество тех, кто получает государственную денежную помощь Bürgergeld. Это затронет в том числе и некоторых беженцев из Украины, сообщает DW.

Отмечается, что Bürgergeld (дословно - деньги для граждан) - это специфический вид денежной помощи в Германии, которую получают не только безработные, но и работающие граждане, зарплата которых однако недостаточна для покрытия всех базовых расходов.

Канцлер Фридрих Мерц рассказал, что правительство намерено ввести более строгие правила назначения этой помощи.

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"Люди, которые могут работать, должны работать", - сказал Мерц, но подчеркнул, что те, кто действительно нуждается в государственной помощи, продолжат ее получать.

По его словам, эти намерения являются частью более широких планов по оптимизации бюджетных расходов, но изменения будут происходить "шаг за шагом".

Немецкий канцлер считает неправильным, что сегодня немецкой системой социального обеспечения злоупотребляют те "кто может работать, но не работает, или работает неполный рабочий день", получая незадекларированные доходы на неофициальной работе.

Как отмечает DW, в прошлом году около 826 тысяч работающих жителей Германии получали Bürgergeld, поскольку якобы не могли прожить на свои зарплаты. Среди получателей этой помощи были в том числе и украинские беженцы.

Украинские беженцы за рубежом: последние новости

Как писал УНИАН, в той же Германии правительство планирует сократить размер денежных выплат украинским беженцам. Однако сделают это довольно странным способом. Беженцев почему-то поделят на две категории: тех, кто прибыл раньше, и тех, кто прибыл позже. И сокращать помощь будут именно второй категории, причем задним числом.

Также мы рассказывали, что в Нидерландах украинским беженцам, которые до сих пор проживают в предоставленном государством жилье, повысят размер платы за проживание.

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