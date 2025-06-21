По словам президента, россияне будут использовать переговоры для отсрочки санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российская сторона будет пытаться затягивать дипломатический трек, который происходит в Стамбуле. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с журналистами 20 июня.

В частности, у президента спросили о вероятности визита в Стамбул после 22 июня.

"Стамбул "русские" точно будут тянуть - для отсрочки санкций и так далее. А мы будем действительно в сложной ситуации выбора продолжать вот так или идти по другому направлению", - подчеркнул Зеленский.

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Также он объяснил, зачем россияне ранее в Стамбуле согласились на проведение обменов. По мнению президента, им "важно оторвать Америку от Украины, прекратить помощь", и для этого "надо продемонстрировать дипломатичность".

"Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно без Америки. Чем можно заканчивать положительно встречу? Обменами. Для этого нужно соответствующее количество обменов. То есть если состоятся еще, например, пару встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс, и санкции будут отсрочиваться. А пока идут обмены - будут отсрочены и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно", - отметил президент.

Отдельно Зеленский рассказал, что в Стамбуле говорили о похищенных детях, потому что это болезненная тема для Украины.

"Они [россияне] попытались в списки наших военных пленных добавить на обмен детей. Попробовали менять - давать нам детей и забирать своих военных. И мы на это не пошли. Они сказали, что, значит, мы вроде бы не хотим возвращать детей. На следующей встрече в Стамбуле мы передали первый список детей. Потому что это был один из списков, который мы давали другим партнерам. Они его взяли. Они не поднимали вопрос их детей у нас, потому что их нет. Это просто бравада какая-то. Мне неизвестно ничего из этого. После этого они не возвращались по теме детей", - сообщил Зеленский.

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, в этом году в Стамбуле состоялось Украина и Россия провели два раунда переговоров между своими делегациями. Они состоялись 16 мая и 2 июня. Единственным результатом этих встреч стала договоренность об обмене пленными и возвращении тел павших военных.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Украина ожидает скорейшей встречи Зеленского с инициатором войны против Украины Владимиром Путиным, мол, есть много вопросов, которые можно решить только в случае встречи лидеров.

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