Самая сложная ситуация сложилась у крупнейшей частной авиакомпании России S7.

На сегодня в РФ "припарковано" более половины всего авиапарка Airbus A320neo и А321neo. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что из 66 воздушных судов этого семейства простаивают 34 самолета. При этом около половины из них могут уже не вернуться к полетам в будущем.

Такая ситуация сложилась из-за трудностей с обслуживанием двигателей - перевозчики вынуждены экономить ресурс агрегатов.

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Дело в том, что эти самолеты имеют "продвинутые", но очень сложные в обслуживании двигатели. Из-за этого их невозможно починить в России.

В то же время, завезти двигатели в РФ также невозможно из-за санкций и общего дефицита на рынке.

Особенно сложная ситуация с самолетами, оснащенными американскими двигателями семейства Pratt & Whitney PW1100G. Другие воздушные суда имеют двигатели типа LEAP - с ними также возникают трудности, хотя и не такие серьезные.

Сейчас парк A320/А321neo составляет примерно 10% от всего иностранного магистрального флота РФ. Тем не менее эксперты не ожидают, что трудности с семейством критически повлияют на объем авиаперевозок в России.

Впрочем, для некоторых авиакомпаний ситуация может оказаться действительно угрожающей. Так, согласно прогнозу, для S7 выход A320/А321neo из строя будет означать сокращение перевозок до 15% по итогам следующего года.

Новые российские авиалайнеры

Россия делает все возможное, чтобы компенсировать нехватку современных западных самолетов. Впрочем, пока что производство российских авиалайнеров сталкивается с системными трудностями.

В этом году стало известно, что полномасштабное серийное производство пассажирского авиалайнера МС-21 снова сорвалось. Поставлять самолет российским авиакомпаниям начнут только в 2025-2026 годах.

Также россияне постоянно сталкиваются с техническими трудностями другого своего самолета - Sukhoi Superjet. Один из них в этом году снова сломался в воздухе.

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