Трудовым мигрантам предлагают быстрый заработок и краткосрочные контракты.

Российские силовые структуры все чаще принудительно мобилизуют для войны в Украине граждан стран Центральной Азии, в частности Узбекистана и Таджикистана, которые прибывают в Россию в поисках заработка. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, представители российской армии вводят иностранцев в заблуждение, обещая им "быстрый заработок" и краткосрочные контракты.

"На самом же деле шансы не только заработать, но и выжить - минимальные. Большинство таких "добровольцев" погибает", - отметили в ведомстве и добавили, что недавно так были уничтожены наемники из Узбекистана и Таджикистана.

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ГУР обнародовало их данные. Это - Умаров Сирожиддин Сабирджанович (рядовой 164 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 11740), жетон АВ-986480, родился 19 марта 1984 года, г. Ташкент), Холбувозода Мухаммад Файзулло (позывной "Басмач", рядовой 1 мотострелкового полка (в/ч 31135), жетон АБ-052894, родился 28 января 1984 года; контракт подписал 25 февраля 2025 года).

Также в разведке рассказали, что Россия из мобилизованных мигрантов формирует отдельные подразделения, которые использует преимущественно на наиболее опасных участках фронта.

"Даже в случае выживания после службы на фронте такие комбатанты не могут вернуться к нормальной жизни: в странах происхождения их ждет уголовное преследование за участие в вооруженных формированиях иностранного государства с перспективой долгосрочного заключения", - добавили в ГУР.

Представители каких стран еще воюют на стороне РФ

Как сообщал ранее УНИАН, Россия заманивает африканцев фейковыми вакансиями и отправляет их на фронт в Украину. Недавно в ГУР сообщали, что за последние месяцы десятки, а возможно, и сотни мужчин из Камеруна, Сенегала, Зимбабве, Бангладеш и других стран стали пехотой для пополнения истощенных российских войск. Так, 36-летнему Джину Онани из Камеруна пообещали работу на фабрике шампуня в Москве, но вместо этого он получил арест, контракт на год в российской армии и ад восточного фронта.

Также в начале мая стало известно, что Украина взяла в плен иностранцев из Того. По данным министерства иностранных дел страны, им сообщили о случаях задержания Вооруженными силами Украины граждан, которые принимали участие в военных операциях на стороне российской оккупационной армии. Говорилось, что большинство пленных выехали из Того по "стипендии", которые им предложили российские организации.

Также СМИ писали, что Россия вербует молодых африканок для производства ударных БпЛА. Отмечалось, что африканкам обещают обучение и работу в особой экономической зоне "Алабуга". На листовках и рекламных материалах изображены улыбающиеся молодые африканки, которые работают техниками и официантками, однако оказывалось, что реальность жизни и труда в "Алабуге" гораздо мрачнее.

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