Большинство компаний, которые производят "Орешник", до сих пор не попали под санкции, отметил президент.

Подавляющее большинство компаний, которые занимаются производством "Орешника", до сих пор не попало под санкции. Об этом, как передает корреспондент УНИАН, Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня.

"39 компаний оборонно-промышленного комплекса России задействованы в производстве "Орешника". То есть большое количество их компаний этим занимается. Что важно: 21 компания из 39 не под санкциями", - заявил глава государства.

Таким образом, россияне до сих пор свободно получают детали и компоненты для "Орешника", без которых производство ракетного комплекса невозможно.

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"И поэтому совершенно непонятно, почему не накладывать срочно санкции. Это точно сработает, потому что "Орешник" изготавливается, как мы видим, непросто и долго", - добавил президент.

Он отметил также, что есть много других российских оборонных компаний, на которые уже наложены санкции. Это очень затрудняет передачу им компонентов, необходимых для производства оружия.

"Орешник" - справка УНИАН

В открытых источниках "Орешник" называют экспериментальным подвижным подвижным грунтовым ракетным комплексом.

Некоторые считают его модификацией РС-26 "Рубеж". Последний является мобильным ракетным комплексом, разработанным для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Сам он создан на основе РС-24 "Ярс".

Согласно заявлению Путина, 21 ноября 2024 года "Орешник" в безъядерном оснащении был применен РФ по заводу "Южмаш" в Днепре.

Позже были представлены результаты изучения обломков российской ракеты.

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