Подавляющее большинство компаний, которые занимаются производством "Орешника", до сих пор не попало под санкции. Об этом, как передает корреспондент УНИАН, Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня.
"39 компаний оборонно-промышленного комплекса России задействованы в производстве "Орешника". То есть большое количество их компаний этим занимается. Что важно: 21 компания из 39 не под санкциями", - заявил глава государства.
Таким образом, россияне до сих пор свободно получают детали и компоненты для "Орешника", без которых производство ракетного комплекса невозможно.
"И поэтому совершенно непонятно, почему не накладывать срочно санкции. Это точно сработает, потому что "Орешник" изготавливается, как мы видим, непросто и долго", - добавил президент.
Он отметил также, что есть много других российских оборонных компаний, на которые уже наложены санкции. Это очень затрудняет передачу им компонентов, необходимых для производства оружия.
"Орешник" - справка УНИАН
В открытых источниках "Орешник" называют экспериментальным подвижным подвижным грунтовым ракетным комплексом.
Некоторые считают его модификацией РС-26 "Рубеж". Последний является мобильным ракетным комплексом, разработанным для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Сам он создан на основе РС-24 "Ярс".
Согласно заявлению Путина, 21 ноября 2024 года "Орешник" в безъядерном оснащении был применен РФ по заводу "Южмаш" в Днепре.
Позже были представлены результаты изучения обломков российской ракеты.