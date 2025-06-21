Также ее мать отметила, что уже знает, кто виновен в преступлении.

Мать украинки Марии Ковальчук, которую в марте этого года нашли с многочисленными переломами в Дубае, поделилась новыми подробностями ее состояния.

Ранее стало известно, что 20-летняя модель уже перенесла восемь сложных операций. Как пишут росСМИ, девушка до сих пор находится в больнице, почти не передвигается и имеет проблемы с памятью.

"Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло", - отметила мать Ковальчук.

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Однако она добавила, что знает, кто виновен в избиении дочери и уже передала эту информацию в прокуратуру.

"Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора", - подчеркнула женщина.

Что известно о Марии Ковальчук

Мария поехала в Объединенные Арабские Эмираты в декабре 2024 года работать моделью. А в марте ее подруга сообщила, что Ковальчук исчезла и не выходит на связь. Через 10 дней украинку нашли на обочине дороги в Дубае без документов и мобильного телефона с переломами ног, рук, ног и позвоночника.

Известно, что в Украине открыли уголовное дело после этого инцидента по части 1 статьи 149 Уголовного Кодекса. Сейчас следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, какое наказание получит виновный в исчезновении Марии Ковальчук.

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