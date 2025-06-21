РФ ежемесячно производит до 195 ракет и ежесуточно до 170 "шахедов".

Россия сейчас имеет на вооружении почти 2 тысячи ракет разного типа, а также тысячи ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов. Такой ответ на запрос получило издание РБК-Украина от Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, по состоянию на 15 июня в России на вооружении есть более 1950 стратегических ракет, а именно:

• до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";

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• до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";

• до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;

• до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32, которые запускают бомбардировщики Ту-22М3;

• более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";

• до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые запускают истребители МиГ-31К;

• до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

Как сообщили в ГУР, ежемесячно Россия производит до 195 ракет, в частности:

• до 60 "Искандеров-М";

• до 20 "Искандеров-К";

• до 60 "Х-101";

• до 10 модернизированных Х-32;

• до 30 "Калибров";

• до 15 "Кинжалов".

По состоянию на 15 июня у России было более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера"), информирует ГУР в ответе на запрос издания.

В ведомстве считают, что РФ способна производить за сутки до 170 таких дронов, а до конца этого года планирует нарастить производство БПЛА до 190 единиц в день.

Россия наращивает производство "шахедов" и совершенствует их

Как сообщал ранее УНИАН, скоро РФ будет запускать по 800 шахедов, а не 300-400. Так считает специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Безкрестнов. По его мнению, у Украины не так много времени осталось для того, чтобы выработать эффективную контрмеру и эту контрмеру масштабировать по всей стране.

Кроме того, стало известно, что россияне запускают по Украине "шахэды" с искусственным интеллектом. По словам военного эксперта Павла Нарожного, они представляют большую опасность, ведь не поддаются действию РЭБов и могут самостоятельно распознавать цели. Он добавил, что найденные на дронах радиомодемы могут работать на значительном расстоянии от места запуска - до 150 км.

Также соучредитель и управляющий партнер компании DroneUA Валерий Яковенко сообщил, что "шахэды", вероятно, могут в режиме реального времени получать данные для поражения. По его словам, это дает врагу возможность отслеживать маршрут дрона, точку его сбивания, чтобы анализировать эффективность украинской ПВО.

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