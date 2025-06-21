Пара прожила в браке один год.

Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который в прошлом году получил тяжелую травму на фронте, рассказал о личном. В частности, мужчина назвал свою причину развода с Ольгой Мерзликиной.

По словам Виктора, экс-супруга была рядом и очень поддерживала после ранения.

"В этом вопросе она достойный человек. Ее триггернули эти все моменты, действительно", - отметил Виктор в интервью ISLND TV.

Видео дня

Поэтому мужчина отметил, что его ранение не повлияло на решение завершить отношения. Не секрет, что ранее Ольга называла причину их развода - измена Розового. Однако, сам актер прокомментировал эту тему так:

"Мы не люди друг друга, однозначно. Я написал, что грустить не буду, и это правда. Я искренне написал. Я был не против, что она подала на развод. Это совместное решение обоих".

Розовый добавил, что они пытались спасти брак и обращались к психологу. Однако это не помогло.

К слову, Виктор сыграл свадьбу с Ольгой в марте 2024 года. Через 13 дней комик получил на фронте серьезное осколочное ранение в голову. Розовому сделали несколько операций и он до сих пор проходит тяжелую реабилитацию. В сети появлялись совместные фото супругов, но в мае пара неожиданно объявила о решении развестись.

Напомним, ранее экс-супруга Виктора Розового удивила подробностями их отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: