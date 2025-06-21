Температура в столице будет повышаться постепенно.

В ближайшие дни в Киеве все еще будет прохладно, но температурам постепенно будет повышаться, а осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 21-25 июня на Киевщине и в Киеве в воздушных пространствах все еще будут хозяйничать потоки влажного холодного как для летней поры.

Атмосферные фронты периодически будут обусловливать кратковременные дожди. В субботу, 21 июня, осадки будут небольшие, в воскресенье днем - умеренные и местами с грозой. В дальнейшем уже ожидается погода без осадков, лишь во вторник днем местами пройдет умеренный дождь, гроза.

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Добавит дискомфорта порывистый преимущественно северо-западный ветер. Температура тоже будет подвергаться колебаниям, говорят синоптики. Ночи будут прохладными, +12°...+16°. Дни ожидается умеренно теплыми в воскресенье и понедельник. В дальнейшем температура будет повышаться как ночью, так и днем, и уже с 24 июня воздух будет прогреваться до +25°.

Погода в Киеве сегодня - прогноз на 21 июня

21 июня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области +16°...+21°, в Киеве днем будет около +20°.

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