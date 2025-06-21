Нафтогаз сделал официальное заявление.

Украинцы знают, что цена на газ по тарифам группы компаний "Нафтогаз Украины" на данный момент составляет 7 гривень 96 коппек за кубометр. Это значит, что итоговая сумма в платежке зависит от количества использованных кубометров. Изменится ли тариф на газ для населения с осени - читайте в материале.

Какой какой тариф на газ будет с 1 сентября

На официальном сайте "Нафтогаз Украины" опубликовано официальное заявление, согласно которому цена за кубометр голубого топлива с 1 сентября не изменится. Украинцы и дальше будут продолжать платить по 7,96 - это тариф на газ по счетчику, который будет актуален до 30 апреля 2026 года. На сайте сказано, что такое решение было принято с учетом введенного моратория на повышение цен на природный газ.

Другой вопрос - сколько платить за газ без счетчика, ведь потребителям, в домохозяйствах которых учет голубого топлива не ведется, придется оплачивать услугу и сам газ по другой схеме. Тариф будет таким же - 7,96 гривень - но итоговая сумма зависит от того, сколько человек прописаны в квартире, и какое там есть газовое оборудование.

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Если вы пользуетесь газовой плитой и горячей водой из крана по централизованному отоплению, а не от колонки, тогда должны использовать 3,28 куба. При наличии плиты, но отсутствии горячей воды в доме вообще - 5,39 кубов, потому что предполагается, что воду вы будете греть на плите. В случае, когда у вас дома установлены плита с колонкой, то есть, вы пользуетесь газом "на полную" - 10,49 кубов на человека. И отдельный случай - автономное газовое отопление, где норма рассчитывается не по количеству человек, а по квадратным метрам, и составляет 11 кубов за каждый.

Для того чтобы посчитать, сколько платить за газ именно вам, умножайте свою норму на количество человек в квартире, а потом на тариф 7,96 грн. Например, представим, что в квартире живут два человека, у них установлены газовая плита и колонка. Получается, они относятся к третьей категории, и должны использовать в среднем по 10,49 кубометров газа в месяц каждый.

Далее перемножаем между собой норму на человека, количество людей, проживающих в квартире и стоимость кубометра газа по общему "фиксированному" тарифу. В нашем случае это 10,49*2*7,96=167 гривень. Именно такую сумму вы должны увидеть в платежке, если у вас нет газового счетчика. Похожий расчет можно сделать для любого хозяйства при наличии всех необходимых величин.

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