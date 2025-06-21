Полномасштабная война в Украине длится уже четвертый год. До текущего момента не было никаких предпосылок, что она может завершиться в ближайшем будущем. Даже приход нового президента США — Дональда Трампа — не улучшил ситуацию.
Поэтому мы обратились к искусственному интеллекту, чтобы он, на основе собственного анализа, ответил — когда закончится война в Украине.
Когда закончится война в Украине - прогноз ИИ
ChatGPT на базе модели GPT-4o, на основе фактов и анализа текущей обстановки на середину 2025 года, без опоры на чужие мнения или прогнозы, заявил, что боевые действия могут продлиться минимум до конца 2025 года, а скорее — до 2026 года и далее.
"Мирное соглашение, если и состоится, будет не скорым, и маловероятно, что оно приведёт к восстановлению границ 1991 года в обозримой перспективе", - ответил ИИ.
Оснований для такого вывода несколько:
- Военная динамика
Россия хоть и не достигла всех своих ранее поставленных целей, но сохраняет значительный наступательный потенциал. Украина, несмотря на продолжение западной поддержки, испытывает нехватку боеприпасов и личного состава. Контрнаступление 2023 года не дало стратегического перелома. Военные ресурсы исчерпываются медленно, но равномерно: это указывает на долгую, изматывающую фазу позиционного противостояния.
- Политическая воля обеих сторон
Россия демонстрирует готовность к длительной войне. Власти мобилизуют ресурсы, усиливают военную промышленность и не демонстрируют намерения идти на уступки, особенно по вопросам территорий. Украина же политически и морально не готова пойти на уступки, особенно по Крыму и Донбассу.
Западные союзники Украины, в свою очередь, начинают проявлять усталость от войны, но всё ещё сохраняют поддержку. Это даёт Украине "временное окно" для ряда возможностей, но без перелома на фронте оно со временем может сузиться.
- Переговорный процесс отсутствует
На середину 2025 года нет даже зачатков действительного мирного процесса.
"Ни одна из сторон не подаёт сигналов готовности к компромиссу. Формулы мира (украинская и российская) взаимно несовместимы: одна требует полного вывода вражеских войск, другая — признания оккупированных территорий российскими", - заявляет искусственный интеллект.
Посредничество третьих стран (Китай, Турция, Ватикан) пока не принесло результатов.
- Международная среда
Мир вступает в фазу глобальной нестабильности: напряжённости в Азии, на Ближнем Востоке и нестабильные выборы в США и ЕС отвлекают внимание.
НАТО усиливает военную готовность к противостоянию с Россией, но пока избегает прямого вмешательства, в частности, в войну в Украине. Россия, в свою очередь, делает ставку на затяжную войну и дестабилизацию Запада.
Искусственный интеллект Claude на базе модели Sonnet 4, в свою очередь, заявил, что война, вероятно, перейдет в фазу "замороженного конфликта" в течение 2025-2026 годов, когда активные боевые действия могут значительно снизиться без формального мирного договора.
"Полное урегулирование может занять 5-10 лет и потребует смены политических элит или кардинального изменения международной ситуации. Ключевой фактор — позиция новой американской администрации и готовность сторон к реальным переговорам", - говорится в его ответе.
Когда закончится война между Россией и Украиной - альтернативный исход
Искусственный интеллект, размышляя над тем, когда закончится война, также посмотрел на ситуацию с другой стороны. Согласно его ответу — все может резко измениться, если: в России произойдет внутренний политический кризис, ведущий к смене власти или переговорам; Украина совершит стратегический прорыв на фронте; Запад и глобальные игроки принудят стороны к переговорам через экономическое и дипломатическое давление.
На момент середины 2025 года ни одно из этих условий не реализовано.
Когда закончится война в украине - точная дата
Назвать точную дату, когда закончится война в Украине, искусственный интеллект не смог. Ведь "ситуация слишком сложная" и "зависит от множества факторов", включая ход боевых действий, международную политику и эффективность переговоров между воюющими сторонами.
Разные ИИ называют ориентиром конец 2025 или начало 2026 года, но указывают, что дата не является фиксированной, а будет зависеть от развития нескольких ключевых событий. Международные аналитики сходятся во мнении, что пассивная или недостаточная дипломатия продлевает войну на годы, без определённых временных ориентиров.
Ранее УНИАН спрашивал у искусственного интеллекта, куда поступать после 11 класса в Украине.