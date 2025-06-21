Даже "миротворчество" Трампа не помогает ситуации.

Полномасштабная война в Украине длится уже четвертый год. До текущего момента не было никаких предпосылок, что она может завершиться в ближайшем будущем. Даже приход нового президента США — Дональда Трампа — не улучшил ситуацию.

Поэтому мы обратились к искусственному интеллекту, чтобы он, на основе собственного анализа, ответил — когда закончится война в Украине.

Когда закончится война в Украине - прогноз ИИ

ChatGPT на базе модели GPT-4o, на основе фактов и анализа текущей обстановки на середину 2025 года, без опоры на чужие мнения или прогнозы, заявил, что боевые действия могут продлиться минимум до конца 2025 года, а скорее — до 2026 года и далее.

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"Мирное соглашение, если и состоится, будет не скорым, и маловероятно, что оно приведёт к восстановлению границ 1991 года в обозримой перспективе", - ответил ИИ.

Оснований для такого вывода несколько:

Военная динамика

Россия хоть и не достигла всех своих ранее поставленных целей, но сохраняет значительный наступательный потенциал. Украина, несмотря на продолжение западной поддержки, испытывает нехватку боеприпасов и личного состава. Контрнаступление 2023 года не дало стратегического перелома. Военные ресурсы исчерпываются медленно, но равномерно: это указывает на долгую, изматывающую фазу позиционного противостояния.

Политическая воля обеих сторон

Россия демонстрирует готовность к длительной войне. Власти мобилизуют ресурсы, усиливают военную промышленность и не демонстрируют намерения идти на уступки, особенно по вопросам территорий. Украина же политически и морально не готова пойти на уступки, особенно по Крыму и Донбассу.

Западные союзники Украины, в свою очередь, начинают проявлять усталость от войны, но всё ещё сохраняют поддержку. Это даёт Украине "временное окно" для ряда возможностей, но без перелома на фронте оно со временем может сузиться.

Переговорный процесс отсутствует

На середину 2025 года нет даже зачатков действительного мирного процесса.

"Ни одна из сторон не подаёт сигналов готовности к компромиссу. Формулы мира (украинская и российская) взаимно несовместимы: одна требует полного вывода вражеских войск, другая — признания оккупированных территорий российскими", - заявляет искусственный интеллект.

Посредничество третьих стран (Китай, Турция, Ватикан) пока не принесло результатов.

Международная среда

Мир вступает в фазу глобальной нестабильности: напряжённости в Азии, на Ближнем Востоке и нестабильные выборы в США и ЕС отвлекают внимание.

НАТО усиливает военную готовность к противостоянию с Россией, но пока избегает прямого вмешательства, в частности, в войну в Украине. Россия, в свою очередь, делает ставку на затяжную войну и дестабилизацию Запада.

Искусственный интеллект Claude на базе модели Sonnet 4, в свою очередь, заявил, что война, вероятно, перейдет в фазу "замороженного конфликта" в течение 2025-2026 годов, когда активные боевые действия могут значительно снизиться без формального мирного договора.

"Полное урегулирование может занять 5-10 лет и потребует смены политических элит или кардинального изменения международной ситуации. Ключевой фактор — позиция новой американской администрации и готовность сторон к реальным переговорам", - говорится в его ответе.

Когда закончится война между Россией и Украиной - альтернативный исход

Искусственный интеллект, размышляя над тем, когда закончится война, также посмотрел на ситуацию с другой стороны. Согласно его ответу — все может резко измениться, если: в России произойдет внутренний политический кризис, ведущий к смене власти или переговорам; Украина совершит стратегический прорыв на фронте; Запад и глобальные игроки принудят стороны к переговорам через экономическое и дипломатическое давление.

На момент середины 2025 года ни одно из этих условий не реализовано.

Когда закончится война в украине - точная дата

Назвать точную дату, когда закончится война в Украине, искусственный интеллект не смог. Ведь "ситуация слишком сложная" и "зависит от множества факторов", включая ход боевых действий, международную политику и эффективность переговоров между воюющими сторонами.

Разные ИИ называют ориентиром конец 2025 или начало 2026 года, но указывают, что дата не является фиксированной, а будет зависеть от развития нескольких ключевых событий. Международные аналитики сходятся во мнении, что пассивная или недостаточная дипломатия продлевает войну на годы, без определённых временных ориентиров.

Ранее УНИАН спрашивал у искусственного интеллекта, куда поступать после 11 класса в Украине.

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