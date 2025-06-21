Иран угрожает 'местью' за вероятную атаку США: WP раскрыл, какие базы станут целями

В то же время по континентальной территории США Иран не сможет ударить, поскольку у страны нет межконтинентальных ракет.

США готовятся к возможному удару по Ирану, а Тегеран предупреждает: удары по американским базам будут немедленными. В зоне досягаемости иранского вооружения находятся несколько важных целей, пишет The Washington Post.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде прямо заявил: "все базы США в зоне досягаемости - и мы атакуем смело".

США имеют десятки объектов на Ближнем Востоке, которые могут стать как стартовыми площадками для атаки, так и потенциальными мишенями:

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Авиабаза Аль-Асад в Ираке, где дислоцированы тысячи американских военных. Уже не раз подвергалась атакам со стороны Ирана - самый масштабный удар произошел после ликвидации генерала Сулеймани в 2020 году.

Танф, единственная оставленная база США в Сирии, которая пережила нападение дронов в январе 2024 года - тогда погибли трое американцев.

База Аль-Удейд в Катаре - крупнейший американский контингент на Ближнем Востоке с более чем 10 000 военнослужащих.

Бахрейн, штаб-квартира 5-го флота США.

Кувейт и ОАЭ, где дислоцированы стратегические силы США, включая 380-е авиакрыло в аль-Дафри.

Иран предупреждает соседей, в частности Катар, что американские базы в регионе будут законными целями. Представители поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла" уже говорят об оперативных планах нападений.

Может ли Иран атаковать сами США?

Нет - пока у Ирана нет ракет, способных достичь континентальной территории США. Однако американские интересы в регионе - под большим риском.

Где США могут нанести удар?

Основной удар может прийти из-за пределов региона:

с авиабазы Уайтмен в Миссури, откуда вылетают бомбардировщики B-2 Spirit;

из Диего-Гарсии в Индийском океане, стратегической базы США и Великобритании;

с авианосцев USS Nimitz и USS Carl Vinson, которые уже переброшены в регион.

В ответ на напряжение некоторые авиакомпании, в частности Air France и KLM, отменили рейсы в Дубай.

Напряжение на Ближнем Востоке - позиция США

Как сообщал УНИАН, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что даст Ирану максимальный срок в две недели для заключения сделки, однако вряд ли сможет добиться каких-то дипломатических успехов, поскольку переговоры с Тегераном всегда длительные и сложные даже при самых благоприятных обстоятельствах.

На фоне этих новостей СМИ пишут, что Вашингтон взвешивает риски и готовится к вероятному удару по Ирану. Зато известно, что Иран подготовил ракеты и оборудование для ударов по американским базам в регионе, если США присоединятся к военным усилиям Израиля против страны.

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