Жилье находилось в Харьковской области.

Украинская актриса Любава Грешнова, которая известна по сериалам "Треугольник судьбы", "Тень прошлого", "Семья на год" и другим киноработам, рассказала о поврежденном оккупантами доме в Харьковской области.

По ее словам, дом находился на оккупированной территории. Любава очень хотела бы поехать туда, но понимает, что это невозможно.

"У меня нет больше дома, который был в оккупации. Это поселок Липцы Харьковской области. Сейчас там буферная зона. Боль от того, что нет вообще поселка. То есть номинально он есть, но мы не можем поехать туда. Жаль воспоминаний. Мне снится мой дом, но его больше нет. Квартира на Салтовке еще есть, но вокруг почти выжженное поле: сгорел дотла рынок, ТРЦ", - отметила актриса в интервью Rostyslove Production.

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Грешнова добавила, что сейчас забрала родных из Харькова в Киев. Они все вместе живут в одном доме и помогают актрисе с воспитанием сына и бытом.

"Мама и папа - мои самые главные помощники. Я с 16 лет уехала в Киев и мы редко виделись. И сейчас я живу с папой, мамой, бабушкой, которой 83 года. Но мы поместились и это оказалось очень прикольно. Я нашла столько поддержки. До сих пор привыкаю, что они постоянно рядом. Но очень сложно быть переселенцами, технически очень много вопросов", - подчеркнула Любава.

Напомним, ранее Любава Грешнова раскрыла свой секрет похудения на 40 килограммов.

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