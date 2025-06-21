Помешать крупной сделке может Samsung и антимонопольное дело в отношении Google.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщает, что Apple после провала Apple Intelligence обсуждает возможность приобретения Perplexity, одного из самых известных ИИ-стартапов прямо сейчас. Пока что обсуждения находятся на ранней стадии.

Главный продукт Perplexity объединяет в себе одноименный "поисковик" и чат-бот, который вместо обычных ссылок сам формирует ответ на вопрос, цитируя различные веб-сайты и обязательно указывая ссылки на источники. И именно в его приобретении заинтересованы топ-менеджеры Apple.

Недавняя оценка Perplexity составила около 14 миллиардов долларов. В случае успешной сделки это станет крупнейшим приобретением в истории Apple, превзойдя покупку Beats за $3 миллиарда более десяти лет назад, говорится в заметке.

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Bloomberg пишет, что поглощение осложняют два аспекта. Во-первых, в рамках антимонопольного разбирательства в США Apple могут заставить прекратить сотрудничество с Google, чей поисковик установлен в iPhone по умолчанию. Потеря такой сделки может лишить компанию около $20 млрд ежегодного дохода.

Во-вторых, Apple – не единственный игрок, заинтересованный в Perplexity AI. Недавно стало известно, что Samsung якобы близка к тому, чтобы заключить большую сделку с ИИ-стартапом, что предполагает внедрение функций искусственного интеллекта в устройства Galaxy.

А пока Apple продолжает заниматься развитием Siri и собственных нейронок. Изначально умный помощник ожидался в iOS 18, но теперь утверждается, что компания сделает его частью iOS 26.4. То есть не раньше марта 2026 года.

Глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для них важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

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