Израиль ударил по крупнейшему ядерному центру Ирана

Иранские чиновники уверяют, что утечки радиоактивных веществ не было, но местным стоит избегать места ударов.

В субботу утром израильская авиация ударила по крупнейшему в Иране ядерному исследовательскому центру в провинции Исфахан. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции в интервью полуофициальному агентству Fars, передает CNN.

По словам чинровника, целью стал Исфаханский центр ядерных технологий - ключевой объект в иранской ядерной программе. Не зафиксирована утечка опасных материалов, однако жителям посоветовали избегать зоны удара из-за спасательных операций.

Противовоздушная оборона Ирана частично перехватила атаки, хотя некоторые ракеты достигли цели. "Большинство взрывов были вызваны системами ПВО, но часть - вражескими ударами", - сказал чиновник.

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Удары по центру в Исфахане

Напомним, что в первые дни конфликта Израиль уже наносил удар по Исфаханскому ядерному центру. Армия обороны Израиля заявила о серьезных повреждениях объекта, однако представитель Организации по атомной энергии Ирана утверждает, что повреждения были незначительными. МАГАТЭ же отмечает: четыре здания на территории подверглись критическим разрушениям.

Ситуация в регионе остается напряженной. Пока нет официальной реакции Израиля на последние события, однако нападения на стратегические объекты Ирана могут обострить противостояние.

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