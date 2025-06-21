То, что к власти Трампа привели не только "трамписты" из MAGA-клуба, но и представители других властных группировок республиканцев становится все более наглядным на фоне провалов американской администрации. Потому что все хотят быть "отцами" побед, но никто не хочет брать ответственность за провалы.

Однако сейчас "измена" идет за "изменой", а "побед" что-то не видно. Из-за этого между Трампом и "трампистами" пробежала "черная кошка", и они тычут пальцами друг в друга, пытаясь снять с себя эту ответственность за провалы внутренней и внешней политики.

Следует добавить, что почти на все ключевые (и большинство вторичных) должностей новый американский президент посадил именно представителей MAGA-сообщества, как своих - когда-то - наиболее преданных последователей. Так они получили под свое влияние Пентагон, Разведку и другие ведомства. Проще назвать исключения - это, главным образом, были Госдеп и Сенат, где доминируют неоконсерваторы (как Маккейн на минималках), но самостоятельно вести какую-то политику они не могут.

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И вот сейчас мы, похоже, наблюдаем переломный момент как в отношениях Трампа с MAGA, так и с неоконсерваторами.

Когда в последний раз "солировал" Уиткофф - спецпосланник президента США по Ближнему Востоку, отвечавший за "большую сделку" между США, РФ и Ираном вопреки интересам Украины, ЕС и Израиля? Уиткофф почти исчез "с радаров" и появляются довольно обрывочные комментарии относительно его активности.

Зато госсекретарь Рубио, Келлог и другие представители неоконсервативного лагеря, наоборот, демонстрируют повышенную активность. А Иран стал неким "тестом на пригодность" для обеих групп влияния (а там есть еще свои подгруппы и подгруппы в каждой).

И, вот, мы видим, что Тулси Габбард попала "в опалу" Трампа, как пишет CNN. Хотя еще недавно источники из Белого дома сообщали, что Трамп "любит Тулси" и "наслаждается ее компанией". Теперь же она "вне курса" по вопросам Ближнего Востока. А что же произошло? Да просто Тулси перестала соглашаться с американским президентом. Хотя ее "нанимали" на должность главы разведки именно как специалиста по Ближнему Востоку.

Стоит напомнить, что она в целом была "проиранской".

В том смысле, что она активно в свое время критиковала выход Трампа из первой "ядерной сделки", по крайней мере дважды тайно посещала Дамаск для переговоров с опальным Асадом (эти контакты она не опровергала, а просто говорила, что "говорила Асаду всю правду" о его режиме). Но Асад был фактически представителем Ирана и несамостоятельной фигурой.

Непосредственно украинцы "близко к сердцу" восприняли ее пророссийскую риторику, что это якобы США и Запад спровоцировали Путина для агрессии против Украины, что с РФ нужно договариваться и так далее по "шаблону" MAGA, для которых ЕС это "враг", а РФ - "партнер". Это все много обсуждалось во время ее вступления в должность, поэтому повторять не будем.

Все это сейчас теряет актуальность. Ведь все больше становится понятным, что уже распалась большая "сделка" с РФ и Ираном, которая включала уступки (за счет Украины и ЕС) для первой и давление (с помощью Израиля) для второго. Здесь все опиралось на Кремль, который, как "мощный" посредник, должен был повлиять на Иран. И тогда бы вся MAGA была бы в "шоколаде" - куча дипломатических побед, передел зон влияния в мире и шикарный "задел" на переговоры с "товарищем" Си.

Но не пошло. Потому что, во-первых, Кремль выставил нереальные условия для "перемирия" с Украиной, а, во-вторых, сама Украина активно демонстрирует свои "карты", имея поддержку Европы.

Которая, кстати, тоже не поддалась "таможенному шантажу" Трампа (а это тоже был один из планов MAGA).

И теперь Трамп все больше критикует "трампистов" и все чаще идет в фарватере предложений неоконов. Пока, главным образом, по Ирану, где неоконсерваторы выступают именно за более решительные действия против Тегерана в отличие от MAGA, которые, на примере Уиткоффа и Тулси, предлагают держаться за провальную "ядерную сделку 2.0" до последнего и уже осторожно критикуют Трампа за то, что тот нарушает предвыборные обещания, втягивая США в очередную войну на Ближнем Востоке.

Сам Трамп явно не знает, что делать. Поэтому ищет "крайних". Одной из таких стала та же Тулси Габбард. Во внутренней политике таким стал Маск, отец которого уже вроде бы не зря летал в РФ - там обещают предоставить Маску "убежище" (не понятно, правда, что об этом думает сам Маск, и зачем ему от всего отказываться в США ради "дачи в Ростове").

С критикой Трампа уже выступил MAGA-сторонник Такер Карлсон, чем возмутил американского президента. И не зря возмутил. Потому что тот назвал Трампа "соучастником ударов по ядерным объектам Ирана", а войну с Ираном в целом - путем к "концу президентства Дональда Трампа и упадку Американской империи". То есть обвинил в разрушении "величия", что для MAGA - просто худшее оскорбление из всех.

Плюс развивается скандал вокруг Серхио Гора, который отвечает в Белом доме за отбор и проверку кадров, но сам ее не прошел.

И, по слухам, которые уже публично обсуждают уважаемые издания типа The New York Post (с которой якобы начинает свое утро Трамп), Серхио - якобы никакой не "мальтиец-либертарианец", а Сергей Гороховский из Саратова. Кем является и откуда родом начальник кадровой службы администрации Белого дома до сих пор не понятно, потому что он вообще не заполнял форму SF86 с персональными данными. А так можно было?

И это все лишь то, что "плавает" на поверхности американской политики и является публичным. Это говорит не только об изменении восприятия Трампом своего MAGA-окружения, чьи советы и идеи оказались - какая "неожиданность" - провальными. Это является проявлением "подковерной борьбы" за должности и рычаги влияния на того же Трампа. И сейчас, на фоне провалов Уиткоффа, Габбард, Хегсета, Вэнса, Кеннеди и даже этого мало известного миру Гора, который отвечает за кадры Белого дома, идет определенная "контратака" неоконсерваторов.

Пока Трамп "поднял ногу", однако до сих пор не сделал шаг от MAGA. Потому что это, конечно, боязно. И будет иметь для него электоральные последствия. Поэтому его "ультиматум" к Ирану с "пары суток" вырос до "пары недель" - якобы это "последний шанс для дипломатии". Но это последний шанс для представителей MAGA во власти доказать, что они способны выполнять свои обещания и давать результат.

Это важно не только для Ирана, но и для Кремля.

Потому что распад "коалиции MAGA" будет означать изменение политики США и в отношении РФ, когда доминировать станут подходы Рубио и Грэма.

Собственно, они уже подготовили почву в виде новых санкций. И анонсированный визит Келлога из этой же группы в Беларусь - это также "анонс" новой политики Госдепа на постсоветском направлении, который сводится к "оттягиванию" российских сателлитов от РФ. Что тоже довольно сомнительно выглядит (учитывая зависимость Беларуси от РФ), но все же содержит некую новизну.

Собственно, от судьбы "ядерной сделки" сейчас зависит все - внешняя политика США, конфигурация власти в Вашингтоне, предвыборная кампания на довыборы в Конгресс 2026 года, а также, собственно, судьба поддержки для Украины. Потому что если "сделка" с Ираном сорвется, то сорвется и соглашение с РФ.

Ставки довольно значительные. Ведь война с Ираном - это также война со всеми иранскими прокси, которые только в Ираке насчитывают до 200 тысяч бойцов. Да, эта сеть сейчас несколько деморализована, но если вмешаются США, все может измениться. Потому что одно дело атаковать из Ирака далекий Израиль, и совсем другое - американские базы в самом Ираке, которые Трамп демилитаризовал, но штат еще не вывел, превратив американских воинов практически в заложников ситуации.

Поэтому Трамп откровенно боится делать следующий шаг - либо признать свою неспособность получить "ядерную сделку" с позиции силы и сделать очередное "TACO" (Trump Always Chickens Out - "Трамп всегда отступает"), либо проявить силу и получить войну и "лавры" Буша-младшего, который является "антигероем" всех MAGA и не только. В течение обещанных "пары недель" узнаем.