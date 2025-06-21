После появления симптомов бешенство почти всегда заканчивается летально.

Бешенство - опасная вирусная инфекция, которая передаётся человеку через укусы или царапины от инфицированных животных. Болезнь редкая, но, если симптомы начали проявляться, спасти человека почти невозможно, пишет Independent.

Как сообщается, заразиться можно, если инфицированное животное укусило, поцарапало или даже просто облизало повреждённую кожу. Чаще всего вирус передаётся от собак, летучих мышей, лис или енотов.

Симптомы могут появиться через несколько дней или даже месяцев после заражения. К типичным проявлениям относятся:

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онемение или жжение в области укуса/царапины;

чрезмерная тревожность или возбуждение;

затруднение при глотании или дыхании;

галлюцинации;

паралич.

Как сообщается, после появления первых симптомов шансы на выживание практически отсутствуют.

Где распространено бешенство?

Наиболее неблагополучные зоны, по данным Independent:

страны Азии

государства Африки

Центральная и Южная Америка

Можно ли защититься от бешенства?

Как сообщается, существует профилактическая вакцина против бешенства. Её рекомендуют людям, направляющимся в регионы с повышенной эпидемиологической ситуацией

Шанс на выздоровление есть, но только до начала проявления симптомов. Но если симптомы уже начали проявляться — вылечить болезнь невозможно.

Как не заразиться бешенством во время путешествий - советы

По совету Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, туристам следует избегать контактов с дикими и бездомными животными, не кормить их и не приближаться, даже если они выглядят дружелюбными.

Некоторые инфицированные животные могут казаться ручными или вести себя необычно — это не означает, что они безопасны.

Если вас поцарапало, укусило или лизнуло животное:

немедленно промойте место контакта мылом и водой,

обратитесь за медицинской помощью на месте,

по возвращении — обязательно обратитесь к врачу.

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