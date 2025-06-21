500 растений, которые есть дома у блогера, выжили, пока она была в отпуске.

Сезон отпусков в разгаре, и вам тоже не терпится отлучиться из дома на несколько дней. Однако вы не знаете, как быть с комнатными растениями, которые нуждаются в постоянном уходе. Не расстраивайтесь: выход есть. О нем рассказывает Homes and Gardens.

Эксперт по растениям, садовод и популярный блогер из TikTok Пейдж поделилась собственным опытом. Она составила список мероприятий, которые нужно сделать со своими комнатными растениями перед тем, как отправляться в путешествие. Интересно, что дома у самой Пейдж есть более 500 растений, которые выжили во время недавнего ее четырехдневного отпуска. Так что к ее проверенным советам стоит прислушаться.

1. Используйте горшки для растений с самополивом

Пейдж утверждает, что стоит инвестировать в горшки с функцией самополива.

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"Они станут спасением, независимо от того, в отпуске вы или нет", - подчеркнула она.

Когда пришло время ее отпуска, садовница просто наполнила свои горшки с самополивом водой. Таким образом они "обеспечивают постоянное увлажнение у корней без риска переувлажнения", пояснила блогерша. По ее словам, такие горшки идеально подходят для растений, которые любят влагу.

2. Тщательно очистите свои вазоны от вредителей

Еще один шаг, который стоит сделать со своими растениями перед путешествием, - очистить их, особенно, когда речь идет о защите от вредителей.

Причина в том, что вредители могут быстро распространяться. Если вы не знаете, как очистить вазоны, Пейдж предлагает спрей из растительного сока, который можно сделать самостоятельно. Потрите им листья растений или же занесите более крупные растения под душ.

3. Не ставьте растения поодиночке, а группируйте их

Растения следует группировать. Это повышает влажность и уменьшает циркуляцию воздуха, поэтому почва в них дольше будет оставаться влажной.

4. Держите растения дальше от яркого света

По словам Пейдж, отпуск - это не время ставить растения на солнечное место. Наоборот, стоит немного уменьшить количество света, которое обычно получают ваши вазоны, чтобы они могли перейти в своеобразный "режим покоя". Можно закрыть несколько жалюзи или штор, чтобы растения теряли меньше воды.

5. Попросите о помощи друга

Позвоните другу, чтобы он ухаживал за вашими растениями. Оставьте ему конкретные инструкции и путешествуйте спокойно, зная, что ваши растения под надежным присмотром.

Ранее УНИАН рассказывал, как не навредить рождественнику поливом. Эксперты отметили, что важно соблюдать правильный режим полива, чтобы цветок, известный еще как шлюмбергера, был плотным, зеленым и вовремя цвел.

Отмечалось, что в среднем, рождественник требует полива примерно один раз в 2-3 недели, но многое зависит от условий в вашем доме - температуры воздуха и освещенности места, где стоит растение. Лучше всего поливать растение раз в 14-21 день, а почва для него должна быть легкой и хорошо пропускать воду.

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