В перечне значатся Петух и Змея.

Шести китайским знакам Зодиака особенно повезет 21 июня 2025 года - равновесие в их жизни восстанавливается, а усилия начинают приносить результаты, зачастую даже более значимые, чем ожидалось, передает YourTango.

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Крыса

Непредвиденные совпадения кажутся продуманными до мелочей. Внезапные знаки помогают выйти из неопределённости: появляется человек, о котором недавно шли мысли, или возникает точное подтверждение колебаний. Внимание к деталям приносит выгоду. Это - начало периода, когда все идет как надо.

Петух

Как знак текущего дня, Петух особенно чувствует силу момента. Баланс восстанавливается, отражая ту энергию, которая была вложена ранее. Важная новость, внезапная ясность или неожиданная волна уверенности может подтолкнуть к давно откладываемому шагу. Наступает момент, когда сказанное приобретает вес.

Змея

Сходство энергии дня с собственной усиливает влияние происходящего. Внутреннее напряжение, связанное с нерешенными вопросами или эмоциями, начинает ослабевать. Подсказывает случайность: найденная фраза, услышанный разговор или символ становятся ответом. Удача разворачивается постепенно.

Собака

Энергия баланса мягко отступает от изматывающих обязательств. Ситуации, которые казались невыносимыми, теряют силу. Наступает внутреннее облегчение. События развиваются неожиданно: новое знакомство, теплый жест или внезапный отдых могут вернуть радость.

Тигр

Повышенная интуиция делает восприятие особенно острым. Реакция предвосхищает события, слова приходят на ум до того, как произнесены другими. Удача приходит к тем, кто действует импульсивно, не откладывая на потом. Даже одно небольшое решение может стать поворотным. Важно довериться чувству "это правильно".

Бык

Период, когда многого приходилось добиваться усилием, начинает смягчаться. Возвращаются долги, появляются подтверждения значимости вложенного труда. Даже малейшее упрощение дел воспринимается как знак перемен. В личных связях появляется больше понимания: отношения становятся теплее. Именно эта внутренняя перемена может стать важнейшей победой.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака вы не узнаете после лета 2025-го.

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