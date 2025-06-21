Презентация, скорее всего, состоится в сентябре.

Инсайдер Onleaks и ресурс SammyGuru опубликовали первые качественные изображения будущего бюджетного флагмана Samsung Galaxy S25 FE. Он придет на смену Galaxy S24 FE, вышедшему в сентябре 2024 года.

Новинка внешне будет похожа на Galaxy S25 и Galaxy S25+, что неудивительно. Устройство получит плоскую металлическую рамку, врезанную фронталку и вертикальный блок камеры.

Габариты составят 161,4 x 76,6 x 7,4 мм – смартфон окажется компактнее и заметно тоньше Galaxy S24 FE (162 x 77,3 x 8 мм). Кроме того, рамки вокруг дисплея тоже выглядят менее широкими.

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Galaxy S25 FE приписывают SuperAMOLED-дисплей на 6,7 дюймов с частотой 120 Гц. Также известно, что телефон получит обновленную 12-Мп селфи-камеру, как и у других телефонов S25, Основой устройства, по слухам, станет фирменный чип Exynos 2400e. В некоторых странах телефон может выйти с Dimensity 9400.

Galaxy S25 FE получит One UI 8 на базе Android 16 "из коробки" с рядом новых функций искусственного интеллекта, представленных с запуском S25 ранее в этом году. И за счет более позднего выхода обновляться S25 FE будет дольше моделей основной линейки – вплоть до 2032 года.

Презентация, скорее всего, состоится в сентябре. До того времени у Samsung выйдет новое поколение складных Galaxy и смарт-часов Galaxy Watch 8. А еще Samsung до конца 2025-го может выпустить Galaxy G Fold, свой первый складывающийся втрое смартфон.

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