TERMIT - гусеничный роботизированный комплекс, который способен перевозить до трех центнеров веса.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный комплекс TERMIT. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что TERMIT - гусеничный роботизированный комплекс. Это - новая итерация комплекса. Немало образцов предыдущей модели работают на фронте. Их используют, к примеру для выполнения логистических задач, наблюдения за действиями врага.

Также в министерстве отметили, что TERMITы также могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, имеет потенциал для дальнейшего совершенствования.

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"TERMIT способен перевозить до трех центнеров веса. Благодаря приземистому силуэту, низкому центру тяжести, гусеницам этот наземный робот может двигаться по различным типам почв и поверхностей: тяжелым бездорожьем, крутыми склонами, преодолевать препятствия, двигаться по траншеям и тому подобное. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот способен преодолеть несколько десятков километров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что в зависимости от поставленных задач НРК TERMIT изготавливают в различных комплектациях. Есть платформы для осуществления медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирования территории, транспортировки дополнительного снаряжения.

ВСУ получили новый дрон "Светловод" - подробности

Как сообщал УНИАН, на днях Минобороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод". Дроны комплекса "Светловод" построены на прочной раме, имеют высокопроизводительные двигатели, емкостные легкие аккумуляторы.

Эти "птички" имеют оптоволоконный канал управления, доставляют боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. Беспилотники оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей. В зависимости от комплектации могут быть оборудованы дневными или ночными камерами. "Светловод" разворачивается в боевое положение за несколько минут.

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