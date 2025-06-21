Москва осуществила очередную комбинированную атаку на Полтавщину.

Ночью российские войска массово ударили по городу Кременчугу, что почти в самом центре страны - в Полтавской области. Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Полтавской ОГА Владимир Когут.

По его словам, в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

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Как сообщают СМИ, всего прозвучало около 40 взрывов. После атаки подразделения ГСЧС начали работать над ликвидацией последствий. По крайней мере один человек получил травмы средней тяжести.

Российские удары по Кременчугу

Это не первый массированный удар по Кременчугу за последнее время. Напомним, в середине месяца россияне также массированно атаковали город. Под ударами оказались, в частности, энергетическая и сельскохозяйственная инфраструктура. Прямые попадания привели к пожарам. Большинство вражеских целей уничтожила противовоздушная оборона.

Одну из самых кровавых атак по Украине россияне совершили 27 июня 2022 года. Тогда во время ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге погибло более 20 человек, еще около 60 получили ранения. Удар нанесли крылатыми ракетами Х-22, которые запускают бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Эти ракеты имеют очень мощную боевую часть, но крайне неточны.

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