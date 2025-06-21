Россияне сменили тактику, чтобы избежать затрат и ресурсов, необходимых для заключения в тюрьму еще тысяч людей.

Россия продолжает операцию по "зачистке" оккупированных территорий от "неугодных", и она может ускориться, если попытки США подтолкнуть Россию и Украину к мирному соглашению приведут к замораживанию нынешних линий фронта, что укрепит контроль России над территорией.

Как рассказал The Guardian директор школы в оккупированном городе Камыш-Заря в Запорожской области Сергей Сердюк, его вместе с семьей депортировали за отказ преподавать российскую программу и запретили въезжать в страну на 40 лет.

"Я родился там, я прожил там всю свою жизнь, в одном и том же месте. А теперь меня выгоняют из собственного дома и говорят, что я не живу в той стране, в которой, как я думал, живу? Как это возможно?", - говорит он.

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Как отмечает The Guardian, в первые месяцы вторжения россияне силы использовали списки для выявления потенциально проблемных проукраинских членов общества на оккупированных территориях. Многие были похищены, подвергнуты пыткам и содержались в российских тюрьмах. Теперь они сменили тактику, чтобы избежать затрат и ресурсов, необходимых для заключения в тюрьму еще тысяч людей.

"Были случаи, когда они просто приходили к людям и говорили: "В ваших интересах исчезнуть отсюда, или нам придется отвести вас в подвал", и тогда люди уходили сами", — рассказал Сердюк.

Он рассказывает, что после оккупации его города российские власти требовали открыть школу и преподаваь по русской программе. Сердюк отказался, и большинство учителей последовали его примеру, несмотря на угрозы. Сейчас школа остается закрытой, а ученики теперь посещают школы в одном из двух близлежащих городов.

"В конце 2023 года Сердюку сообщили, что его и его семью депортируют. Им дали три дня на подготовку, но затем оставили ждать больше месяца. Их паспорта были изъяты, чтобы они не могли уехать по собственному желанию. В конце концов, в конце января их отвезли в областной центр Мелитополь, а затем посадили в микроавтобус с другой семьей. Каждого депортированного посадили на пару сидений, пристегнув наручниками к охраннику, сидевшему рядом с ними", - рассказывается в статье.

Их довезли до границы России и Грузия, где вернули паспорта. Сердюку и его жене запретили въезд на территорию России на 40 лет; его 21-летней дочери запретили въезд на 50 лет. Из Грузии они вылетели в Молдову, затем обратно в Украину и вернулись в Запорожье, в 140 км от дома.

"Здесь я хотя бы могу нормально разговаривать и не бояться каждой проезжающей машины", — сказал он.

В интервью изданию он отметил, что заморозка линии фронта на нынешних условиях будет означать "неприемлемую жертву".

"Как я могу это поддержать? Как я могу сказать, что это нормально, что меня выгнали из дома и я не могу вернуться?".

Он также опасается, как российская оккупация повлияет на школьников.

"Они требуют, чтобы на стенах были портреты Путина, чтобы дети рисовали и писали пожелания своим солдатам. Все это нарушает психологическое равновесие ребенка. Год назад мы жили в Украине, а теперь Украина плохая, и мы рисуем наших освободителей? Если мы заморозим этот конфликт, то через два-три года эти дети уже будут потеряны", - говорит он.

Оккупированные территории - новости

Ранее журналисты сообщили, что россияне массово бегут из Крыма и жалуются на жизнь на полуострове. Это происходит из-за того, что граждане РФ не хотят жить рядом с военными, боятся попасть под взрыв, а также не имеют работы и жалуются на высокие цены.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что россияне превращают Мариуполь в полноценную военную базу. По его словам, РФ сделала из города военную площадку, которая милитаризируется "бешеными темпами".

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