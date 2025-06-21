Сцена запестрела сине-желтыми цветами.

Американская группа Imagine Dragons не устает выражать поддержку Украине. На этот раз музыканты проявили знак солидарности на концерте в Будапеште.

На одном из опубликованных United24 видео с концерта видно, как сцена запестрела сине-желтыми цветами.

"Imagine Dragons в очередной раз они продемонстрировали свою поддержку Украине - на этот раз во время концерта в Будапеште. Сине-желтые конфетти, дым и огни осветили сцену в мощном трибьюте", - говорится в подписи.

Как известно, Imagine Dragons продолжают выступать с концертами в рамках своего крупного тура LOOM.

Imagine Dragons мощно поддержали Украину - видео

Стоит отметить, что лидер группы Дэн Рейнольдс неоднократно демонстрировал украинский флаг во время исполнения песни Believer на многих концертах. Однако в этот раз коллектив выразил поддержку украинцам иным способом.

Напомним, ранее УНИАН писал, как лидер Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины в Эстонии.

Так же он віразил поддержку Украине и на концерте в Милане - во исполнения песни Believer певец взял желто-голубой флаг и прошелся с ним по сцене.

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