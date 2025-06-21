В Пакистане президента США назвали "настоящим миротворцем".

Правительство Пакистана приняло решение выдвинуть кандидатуру президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Об этом говорится в сообщении правительства на странице Х.

"Правительство Пакистана решило официально рекомендовать президента Дональда Дж. Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего индийско-пакистанского кризиса", - отметили в ведомстве.

Там заявили, что благодаря "большой стратегической дальновидности и выдающемуся государственному мышлению" главы Белого дома удалось "снизить уровень напряженности" между Индией и Пакистаном, "добиться прекращения огня и предотвратить масштабный конфликт между двумя ядерными державами, который мог бы иметь катастрофические последствия для миллионов людей в регионе и за его пределами".

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"Это вмешательство является свидетельством его (Трампа, - ред.) роли как настоящего миротворца и сторонника решения конфликтов через диалог", - говорится в заявлении правительства.

В Пакистане выразили надежду, что "искренние усилия" президента США "и в дальнейшем будут способствовать региональной и глобальной стабильности - особенно в контексте продолжающихся кризисов на Ближнем Востоке, в частности гуманитарной трагедии в Газе и обострения ситуации с Ираном".

Конфликт между Индией и Пакистаном: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 6 мая Индия заявила о начале военной операции "Синдор", ставшей ответом на теракт в долине Байсаран, в результате которого погибли 26 человек. В заявлении отмечалось, что военные наносят удар по "террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировали и направляли террористические атаки против Индии".

10 мая 2025 года Пакистан объявил о масштабном военном наступлении на Индию. Уже в этот же день Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня. Как заявил президент США Трамп, это произошло при посредничестве Вашингтона. "После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и большого ума", - написал он тогда.

Недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди возра зил Трампу, что прекращение огня между Индией и Пакистаном произошло при посредничестве США. По словам министра иностранных дел Индии Викрама Мисри, переговоры о прекращении военных действий состоялись непосредственно между Индией и Пакистаном через существующие военные каналы и по настоянию Пакистана.

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