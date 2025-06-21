Россия подходит к ведению войны системно.

Российская армия демонстрирует довольно низкую эффективность на поле боя, если сравнивать масштаб достижений с объемом материальных и человеческих потерь. Однако россияне все же имеют свои сильные стороны, которые стоило бы перенимать и Украине. Об этом в своем блоге в Телеграм пишет старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Накануне в Сети появилась российская методичка по применению оптоволоконных FPV-дронов, которую уже рекомендуют для ознакомления украинским дронщикам и "всем причастным к этой тематике". Как отметил "Алекс", россияне значительно лучше нас подходят к созданию научно-методической базы средств и методов ведения войны.

"Различные новинки современного поля боя они внедряют сразу на практике, а затем осуществляют многочисленные научные наработки, к тому же проводят различные исследования. (...) Враг идет в ногу с современными методами и проблематикой войны, чего откровенно не хватает нам", - пишет украинский офицер.

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Он отметил, что россияне первыми начали массово внедрять оптоволоконные дроны и получили в них заметное преимущество именно благодаря системному подходу к научно-техническим исследованиям и испытаниям.

"Поэтому их материалы и опыт следует изучать и перенимать", - подчеркнул военный.

Враг нарастил военно-промышленный потенциал

Как писал УНИАН, на днях известный специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов предупредил, что Россия успешно масштабировала производство дронов типа "Шахед" и продолжает наращивать выпуск. По его словам, россияне "разнесут" этими дронами "всю страну", если срочно не будет найдено противодействие.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что в российско-украинской войне каждые три месяца происходит маленькая техническая революция, преимущественно в области дронов и систем РЭБ. В частности уже в ближайшее время привычным явлением станут рои дронов, которые действуют согласованно. Вопрос лишь в том - кто первый внедрит эту технологию на практике.

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