Лишь мизерная доля граждан приняли участие в опросе.

Антиукраинская "национальная консультация", запущенная правительством Виктора Орбана в Венгрии, де-факто провалилась. Участие в голосовании приняла мизерная доля венгров, сообщил в своем Фейсбук Петер Мадьяр, возглавляющий крупнейшую в стране оппозиционную партию "Тиса".

"Правительственная пропагандистская кампания "Голосуй 2025" - это полный провал", - написал он.

По данным его источников в национальной почте Венгрии, в зависимости от региона только 3-7% присланных избирателям "бюллетеней" вернулись обратно в заполненном виде. Таким образом, говорит Мадьяр, через почту могли "проголосовать" не более 500 тысяч венгров.

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Недавно сами же чиновники публично признали, что количество голосов, поданных через онлайн-систему, было значительно меньше, чем количество возвращенных по почте бюллетеней. На этом основании Мадьяр предполагает, что "вопреки пропагандистской лжи" в целом в псевдореферендуме приняли участие не более 600 000 венгров.

Справка УНИАН. В Венгрии насчитывается около 8 миллионов избирателей.

"Это самый низкий показатель за всю "славную" историю национальных консультаций. И им "удалось" достичь этого за несколько месяцев, с тотальной мобилизацией и потраченными десятками миллиардов государственных денег. Полный провал", - добавил оппозиционер.

Антиукраинская "консультация" в Венгрии

Как писал УНИАН, с тех пор как Виктор Орбан стал премьер-министром Венгрии в 2010 году, он запустил технологию ежегодных "национальных консультаций". Это что-то вроде почтового опроса, но результаты этих консультаций не имеют юридической силы, а потому нет никаких механизмов контроля за тем, насколько честно происходит процесс голосования и процесс подсчета голосов.

Как правило, в таких консультациях участвуют только сторонники Орбана, тогда как оппозиционно настроенные избиратели просто игнорируют эти опросы. Как следствие, во всех подобных опросах Орбан получает около 99% поддержки на все свои вопросы в бюллетенях.

Весной этого года Орбан запустил очередную "национальную консультацию", посвященную Украине. В частности, правительство интересовалось у граждан, согласны ли они на вступление Украины в ЕС. При этом Орбан активно запугивал венгров баснями о том, насколько все они обеднеют, если Украина действительно станет членом ЕС.

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