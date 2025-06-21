В крупных городах уже открываются "центры охлаждения", где можно спастись от жары.

По всей территории США объявлена повышенная опасность из-за потока горячего воздуха, который сформировал так называемый "тепловой купол". Он уже охватил центральные штаты и в ближайшие дни распространится на Восточное побережье. В некоторых регионах, включая Чикаго, температура поднимется до +40 °C и выше, пишет Reuters.

В Чикаго и Нью-Йорке уже начали работу центры охлаждения, а городские службы посещают бездомных и призывают их укрываться от жары.

"Чикаго как никто в стране знает, насколько опасна экстремальная погода, особенно жара", - отметил мэр города, напомнив о приближении 30-летней годовщины катастрофической жары 1995 года, когда погибло 700 человек.

Видео дня

Как сообщается, сильная жара несет серьёзные риски для здоровья. Например, тепловое истощение проявляется головокружением, жаждой и усталостью. Но перегрев свыше +40,6 °C может привести к тепловому удару - опасному состоянию с возможностью летального исхода. Симптомы включают спутанность сознания, тошноту и судороги.

Купол тепла - это зона высокого давления в атмосфере, которая блокирует прохладу и удерживает жару даже ночью. По словам ученых, такие явления становятся все более частыми.

В прошлом году украинцы также пережили так называемый "тепловой купол". Напомним, экстремально высокая температура охватила летом 2024 года практически всю страну. Во многих городах были установлены новые температурные рекорды.

Вас также могут заинтересовать новости: