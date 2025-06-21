По всей территории США объявлена повышенная опасность из-за потока горячего воздуха, который сформировал так называемый "тепловой купол". Он уже охватил центральные штаты и в ближайшие дни распространится на Восточное побережье. В некоторых регионах, включая Чикаго, температура поднимется до +40 °C и выше, пишет Reuters.
В Чикаго и Нью-Йорке уже начали работу центры охлаждения, а городские службы посещают бездомных и призывают их укрываться от жары.
"Чикаго как никто в стране знает, насколько опасна экстремальная погода, особенно жара", - отметил мэр города, напомнив о приближении 30-летней годовщины катастрофической жары 1995 года, когда погибло 700 человек.
Как сообщается, сильная жара несет серьёзные риски для здоровья. Например, тепловое истощение проявляется головокружением, жаждой и усталостью. Но перегрев свыше +40,6 °C может привести к тепловому удару - опасному состоянию с возможностью летального исхода. Симптомы включают спутанность сознания, тошноту и судороги.
Купол тепла - это зона высокого давления в атмосфере, которая блокирует прохладу и удерживает жару даже ночью. По словам ученых, такие явления становятся все более частыми.
Тепловой купол в Украине
В прошлом году украинцы также пережили так называемый "тепловой купол". Напомним, экстремально высокая температура охватила летом 2024 года практически всю страну. Во многих городах были установлены новые температурные рекорды.