Узнайте, как одна фраза из лекции в Уортоне изменила подход к креативности и бизнесу.

Может показаться, что все хорошие идеи уже реализованы. Но история человечества - это доказательство обратного. Сумки существуют более 5000 лет, а вот карманы появились лишь 500 лет назад. Колеса добавили к чемоданам всего полвека назад. И таких примеров - множество. Иногда даже примитивное правило может принести невиданный успех.

Об этом напоминает продюсер и предприниматель Дево Харрис. На своей странице в LinkedIn он поделился историей из лекций в Уортонской школе бизнеса. Там несколько недель на доске лежала приклеенная 5-долларовая купюра, пока одна студентка не спросила о ней.

Харрис назвал это уроком, изменившим его подход к работе и жизни. Многие идеи кажутся слишком простыми или очевидными - настолько, что мы боимся их озвучить. Но именно эти "очевидные" решения часто оказываются самыми успешными.

Видео дня

"Вы потеряете миллионы, если предположите, что кто-то уже это сделал", - говорит Харрис.

Это касается не только музыки или бизнеса. Мы не обращаемся к менторам, не подаем идеи, не открываем стартапы, потому что считаем, что другие уже это сделали. Но, как показывает история, лучшие возможности иногда лежат прямо перед глазами.

Поэтому в следующий раз, когда появится новая идея - не сомневайтесь. Вспомните правило пяти долларов. Потому что если вы не попробуете - точно ничего не получите.

Вас также могут заинтересовать новости: