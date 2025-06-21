Съемки картины пройдут в Англии этим летом, а дата выхода - 31 июля 2026 года.

Американский актер Джон Бернтал, который появлялся в нескольких сериалах Marvel в роли хладнокровного мстителя, известного как Каратель, присоединится к Тому Холланду в фильме "Человек-паук: Совершенно новый день", пишет The Hollywood Reporter.

"Наличие Бернтала в роли Карателя, похоже, указывает на немного более приземленный взгляд на историю, поскольку персонаж родом из сурового уголка вселенной Marvel и, по крайней мере в комиксах, использует кулаки, ножи и пистолеты для борьбы с плохими парнями, а не заклинания или модные технологии. Но, эй, его противостояние с разъяренным Халком тоже может быть забавным", - говорится в публикации.

"Человек-паук: Совершенно новый день" - что известно о картине

Как ожидается, это будет последний фильм о Человеке-пауке от Sony и Marvel. Режиссером фильма является Дестин Дэниел Креттон.

Видео дня

Съемки картины пройдут в Англии этим летом, а дата выхода - 31 июля 2026 года.

Как пишет издание, большая часть фильма остается окутанной тайной. Сайты со слухами о фильмах перечислили более дюжины возможных злодеев, от криминальных авторитетов до инопланетных симбиотов, которые могут появиться в фильме, а также несколько различных версий Халка.

Единственное, что ясно на данном этапе, это то, что Зендая и Джейкоб Баталон снова сыграют свои роли. А звезда "Очень странных дел" Сэди Синк - пока что крупное новое пополнение.

История происходит после событий предыдущего фильма "Человек-паук: Нет пути домой", в котором весь мир знал, что Питер Паркер - Человек-паук, а затем это знание было стерто.

Напомним, ранее Денни Бойл рассказал о роли Киллиана Мерфи в сиквеле "28 лет спустя".

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