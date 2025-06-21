Помимо картин и скульптур, планируется эвакуировать редкие книги и музыкальные инструменты.

Министерство культуры Польши готовит планы по передаче самых ценных произведений искусства страны за границу на случай российского вторжения. Об этом рассказала в интервью Financial Times министр культуры страны Ханна Врублевская.

Она сказала, что министерство ведет переговоры с властями за рубежом о размещении эвакуированных произведений искусства из примерно 160 учреждений. Помимо картин и скульптур, также планируется эвакуировать редкие книги и музыкальные инструменты.

При этом план эвакуации должен быть завершен к концу года.

Видео дня

Эту арт-инициативу курирует бывший полковник армии Мачей Матысяк, который был заместителем начальника военной контрразведки Польши.

"Нам нужен был человек, который работал в армии, в обороне, но также разбирается в управлении кризисами", — сказала Врублевская.

Отмечается, что план частично основан на уроках, извлеченных из помощи Украине в перемещении культурных артефактов в Польшу после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Некоторые из этих украинских работ все еще хранятся в Польше, сказала министр.

Врублевская также сказала, что страны Балтии разделяют планы ее правительства о перемещении произведений искусства. "Они немного меньше, поэтому для них все немного проще — им не нужно координировать так много людей, так много музеев", — сказала она.

Россия и Европа

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказал, что уже через два-четыре года после того, как закончится война против нашей страны, Россия будет "технически" готова к тому, чтобы воевать против Европы.

При этом экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что первой страной, которая попадет под угрозу российского вторжения, будет Литва.

Вас также могут заинтересовать новости: