Президент отметил, что Чернышов находится в командировке, выполняя несколько поручений, в частности от Кабмина.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова, которого заметили за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, на встрече с журналистами 20 июня президент отметил, что Чернышов поехал в заграничную командировку. У него несколько задач.

"У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое - это открывать хабы в разных странах, а второе - множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает. Командировка закончится, должен вернуться, все", - сказал он.

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Скандал с Чернышовым - что известно

Ранее журналист-расследователь Михаил Ткач отмечал, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Алексея Чернышова, один из которых был уже у границы. Речь идет о бывшем госсекретаре Минрегиона Василии Володине и бывшем советнике министра Максиме Горбатюке.

По информации издания УП, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения подозрений соратникам он оказался в командировке за границей.

Пресс-служба вице-премьер-министра Чернышова сообщала, что он находится в плановой командировке в странах Европейского Союза. При этом в пресс-службе не ответили на вопрос, как долго еще продлится командировка министра и планирует ли он возвращаться в Украину.

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