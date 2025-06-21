Артистка посвятила композицию украинцам, которые ждут своих родных.

Известная украинская певица Ирина Билык презентовала новую видеоработу на песню "А діти чекають".

По словам артистки, она решила впервые за три года спеть о войне. Ирина через песню обратилась ко всем украинцам, которые ждут своих родных с фронта.

"Я не записала ни одной песни на тему войны за эти три года... Хотела понять, что я хочу рассказать людям об этой войне... И вот я решила спеть для вас. Всех тех, кто ждет родных с войны домой. Для вас, потому что вы верите в то, что они скоро обнимут своих детей и мам, жен и друзей. Я буду петь эту песню с верой в светлую жизнь наших родных. Возвращайтесь домой скорее! Мы все вас ждем!" - отметила Билык.

Видео дня

Реакция сети

Пользователи уже высоко оценили новую песню Ирины и написали о своих эмоциях в комментариях:

"Не могу сдержать слез... Спасибо вам, Ирина, за такую душевную песню"

"Очень красиво и эмоционально"

"Вы почувствовали душу каждого украинца, мечты и надежды"

"Сильная работа"

"Такая щемящая песня, которая касается самого сердца".

Напомним, ранее Иван Люленов презентовал клип на песню "Шовковиця", которая уже завирусилась в сети.

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