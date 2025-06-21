Известная украинская певица Ирина Билык презентовала новую видеоработу на песню "А діти чекають".
По словам артистки, она решила впервые за три года спеть о войне. Ирина через песню обратилась ко всем украинцам, которые ждут своих родных с фронта.
"Я не записала ни одной песни на тему войны за эти три года... Хотела понять, что я хочу рассказать людям об этой войне... И вот я решила спеть для вас. Всех тех, кто ждет родных с войны домой. Для вас, потому что вы верите в то, что они скоро обнимут своих детей и мам, жен и друзей. Я буду петь эту песню с верой в светлую жизнь наших родных. Возвращайтесь домой скорее! Мы все вас ждем!" - отметила Билык.
Реакция сети
Пользователи уже высоко оценили новую песню Ирины и написали о своих эмоциях в комментариях:
- "Не могу сдержать слез... Спасибо вам, Ирина, за такую душевную песню"
- "Очень красиво и эмоционально"
- "Вы почувствовали душу каждого украинца, мечты и надежды"
- "Сильная работа"
- "Такая щемящая песня, которая касается самого сердца".
Напомним, ранее Иван Люленов презентовал клип на песню "Шовковиця", которая уже завирусилась в сети.