Согласно имеющимся слухам, в линейку iPhone впервые за пять лет может вернуться фиолетовый цвет.

Авторитетный инсайдер Маджин Бу, ссылаясь на источники, близкие к цепочке поставок Apple, пишет, что компания тестирует новые варианты фиолетового и зеленого цветов для базовой модели iPhone 17.

Он считает, что до производства дойдет только один из двух новых цветов, и, вероятно, это будет фиолетовый. Базовая модель iPhone 16 доступна в пяти вариантах: ультрамариновом (синем), бирюзовом, розовом, белом и черном. Ожидается, что новый цвет вытеснит один из них.

В последний раз мы видели фиолетовый цвет в спецверсии iPhone 12, а до этого в более пастельном лавандовом оттенке в линейке iPhone 11

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Инсайдер также отметил, что все четыре модели 17-х Айфонов преобразятся внешне – в том или ином виде. Так, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max впервые за шесть лет удивят новым дизайном блока камеры, iPhone 17 Air придет на смену Plus со своим особым "супертонким" дизайном, а у базового 17 появится новый цвет для контраста с 16.

В целом, базовая модель iPhone 17 получит незначительные улучшения по сравнению с предшественником. Среди ключевых улучшений ожидаются увеличенный 6,3-дюймовый экран с частотой 120 Гц для более плавного отображения и фронтальная камера на 24 Мп

Презентация линейки iPhone 17 состоится уже в сентябре. О ценах пока нет точной информации, однако аналитики предполагают, что из-за значительных торговых пошлин, введенных администрацией Трампа, Apple будет вынуждена повысить цены на осеннюю линейку.

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