Диктатор выдал угрозы о "зеркальном" ответе, хоть и признал, что Россия не имеет подтверждений относительно планов Украины о "грязной" бомбе.

Российский правитель Владимир Путин вдруг заговорил о том, что Украина якобы может применить против РФ так называемую "грязную" бомбу. Впрочем, он же и подтвердил, что у Москвы нет никаких доказательств того, что Киев уже создал или планирует создать такое оружие.

Об этом Путин заявил во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, применение такой бомбы "было бы колоссальной ошибкой" со стороны украинских властей. Он пригрозил, что Россия якобы "всегда отвечает зеркально".

"Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для "неонацистского режима", и, к сожалению, и для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет", - добавил он.

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На уточняющий вопрос, есть ли какие-то доказательства того, что Украина может создать "грязную бомбу", Путин ответил:

"Нет, у нас никаких подтверждений таких намерений нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться".

Что такое "грязная" бомба

Грязная бомба - это радиологическое оружие, которое сочетает обычный взрывной заряд (например, тротил) с радиоактивными материалами. Ее основная цель - заражение местности радиацией, а не масштабное уничтожение или взрывная сила, как в ядерном оружии. Такая бомба создает панику, загрязнение и экономические последствия, но не вызывает ядерного взрыва.

Как работает грязная бомба?

Взрыв рассеивает радиоактивную пыль или частицы в зоне поражения.

Это может привести к радиационному заражению, однако уровень поражения зависит от количества и типа радиоактивного материала.

Основная угроза - не мгновенная смерть, а долговременные последствия: облучение, экологическое загрязнение, эвакуация районов, страх у населения.

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