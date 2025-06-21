Зеленский о ситуации на фронте: РФ хочет 'продать' Трампу успех на двух направлениях

Россия считает, что путем получения тактических и территориальных успехов сможет отсрочить усиление давления со стороны США.

Россия пытается продемонстрировать успехи на Сумском и Харьковском направлении. Впрочем, события там развиваются не так хорошо, как хотелось бы оккупантам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами 20 июня.

По словам президента, на сегодня в Украине находится 695 тысяч российских военных. Кроме того, военный контингент сконцентрирован на Курском и Белгородском направлениях, то есть напротив Харькова и Сум.

"То есть есть еще соответствующее количество людей с Сумского направления, примерно 52 тысячи. Важно понимать о Сумах. Мы не видим изменений с нашей прошлой с вами встречи (неделю назад - УНИАН). Это, кстати, большая проблема для "русских". Они хотят "продать" успех на Сумщине и на Харьковщине. Им очень нужен успех на фронте. Потому что, если успеха соответствующего нет, мы считаем, что президент Трамп скорее будет давить на них санкциями и тому подобное", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что 23% всех ударов по фронту происходят на Сумском направлении. Это характеристика того, как военным непросто. Там россияне в основном используют бомбы и северокорейские ракеты в большом количестве.

Относительно продвижений россиян на Сумщине, Зеленский рассказал:

"За эту неделю 200 метров они продвинулись в сторону Сум, и на 200-400 метров мы оттолкнули их."

В то же время россияне не оставляют попыток прорваться в Днепропетровскую область. Они пытаются заходить малыми диверсионными группами. Пока что там у россиян нет успеха.

Сумщина сегодня - какая ситуация на горячем направлении

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не дают российским захватчикам реализовать их планы на Сумщине.

14 июня Зеленский отметил, что Силы обороны выравнивают позицию на Сумщине. По его словам, на Сумском направлении сосредоточено 53 тысячи оккупантов. Максимальная глубина, на которой происходят бои от границы, составляет 7 км.

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